Una meta alternativa in attesa del 25 dicembre 2019? Vi consigliamo Verona con i suoi mercatini di Natale che animano il salotto buono della città, da vedere anche la gigantesca stella cometa che sbuca fuori dalla celebre arena. Certo non sarà famoso come i mercatini natalizi di Bolzano e Merano, ma quello di Verona ha un fascino tutto suo, ecco perché.

Natale a Verona, i mercatini e la stella di piazza Bra

Tra piazza dei Signori e le vie del centro veronese tra il 15 novembre e il 26 dicembre 2019 arriva il “Christkindlmarkt” di Norimberga, il tipico mercatino delle feste con oltre 100 espositori che propongono artigianato, prodotti tipici, idee regalo, dolci e leccornie.

A dicembre le vie della città si animano con le suggestive luminarie, ma la protagonista è soprattutto la grande stella cometa che parte dalla cavea dell’arena e “atterra” in piazza Bra. Realizzata nel 1984 su progetto dell’architetto e scenografo Rinaldo Olivieri, questa struttura alta 70 metri e pesante 78 tonnellate disegna un arco ideale tra il monumento e la piazza. Negli anni è diventata a tutti gli effetti il simbolo del Natale a Verona.

Accanto al programma di mercatini ed eventi in vista del Natale, ci sono poi le tante attrazioni e i monumenti della città di Romeo e Giulietta: il celebre balcone, l’arena di Verona, la chiesa di San Zeno Maggiore, l’affascinante ponte di Castelvecchio sulle acque del fiume Adige.

Come arrivare a Verona in pullman

Da Firenze e dalla Toscana fino a Verona. Per arrivare nella città veneta ci sono escursioni in pullman granturismo che consentono di godersi l’atmosfera delle feste in tutta tranquillità.

Vago Viaggi, tour operator fiorentino, organizza gite di gruppo lunghe una giornata per vedere i mercatini di Natale a Verona, proponendo anche una sosta al quartier generale delle ghiottonerie: lo storico stabilimento della Bauli a Castel d’Azzano, dove vengono sfornati ogni giorno 3mila quintali di panettoni e pandori. Il costo del tour parte da 49 euro a persona, ma ci sono anche altri pacchetti per visitare i migliori mercatini di Natale in tutta Italia.

In collaborazione con Vago Viaggi