Famosi, originali e particolari. Da Nord a Sud, con una tappa al Centro: in questo viaggio a caccia dei mercatini di Natale più belli d’Italia troviamo le immancabili città altoatesine (le migliori mete per immergersi nell’atmosfera delle feste), ma anche itinerari alternativi per visitare suggestivi borghi storici.

Ecco la nostra top 5 dei luoghi magici da visitare. Tra le bancarelle è possibile imbattersi in produzioni di artigianato, idee regalo, cibi e sapori natalizi,eventi per grandi e piccoli. Lungo le strade alberi addobbati, palazzi storici da scoprire, botteghe in cui curiosare.

1. Bolzano e i suoi mercatini di Natale (da vedere)

Senza dubbio è uno dei mercatini più famosi d’Italia, il principale del Trentino Alto Adige: nel centro storico di Bolzano si respira aria natalizia con le caratteristiche casette addobbate per le feste, il profumo di cannella e spezie, i dolci tipici del periodo, la città illuminata dal grande albero in piazza Walther. Anche per questa 29esima edizione del Bozen Christkindlmarkt, il mercatino di Natale di Bolzano 2019-2020, sono in programma eventi per grandi e piccinini, come il parco di Natale vicino alla Stazione con la pista di pattinaggio.

Le date: dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2019

Un consiglio: salite sulla funivia del Renon per una splendida veduta di Bolzano illuminata a festa per i mercatini natalizi

2. Merano, uno dei mercatini di Natale più belli d’Italia

Restando sempre nel Nord Italia, da non perdere i mercatini di Merano che animano il Lungo Passirio grazie alle 70 tipiche casette, l’artigianato locale, le celebri ceramiche Thun, i cibi di strada “Christmas style”. Tutta la città durante i giorni del Meraner Weichnacht si anima proponendo inoltre iniziative in piazza Terme e piazza della Rena, pattinaggio sul ghiaccio, baby laboratori, musica, danza e workshop per costruire decorazioni natalizie.

Le date: 29 novembre 2019 – 6 gennaio 2020

Un consiglio: prendetevi un momento di relax dallo shopping natalizio e tuffatevi nelle eleganti architetture delle terme progettate da Matteo Thun.

3. Il mercatino natalizio di Trento

Non poteva essere altrimenti. I primi tre gradini del podio di questa top 5 dei più bei mercatini di Natale in Italia sono riservati a un trio trentino e altoatesino. La terza tappa di questo tour tra bancarelle, idee regalo e sapori speziati è infatti Trento con la 26esima edizione del mercato natalizio: quasi 70 casette allestite tra piazza Fiera e Piazza Battisti dove trovare artigianato locale e assaporare le specialità gastronomiche trentine come i canederli, la polenta carbonera, lo strudel e le frittelle di mele.

Le date: dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Un consiglio: oltre a mercatini di Natale, approfittate della gita per vedere il Duomo e visitare il suggestivo Castello del Buonconsiglio.

4. Napoli, i presepi e San Giovanni Armeno

Non ci sono solo le atmosfere del Nord Italia, ma anche quelle più veraci del Sud. A Napoli ad esempio c’è un “mercatino di Natale” che è aperto tutto l’anno: si tratta delle botteghe affacciate lungo via San Gregorio Armeno, strada del presepe napoletano, nel cuore del centro. Qui è possibile ammirare i maestri artigiani intenti a costruire le statuitine tradizionali. A dicembre poi mercatini di Natale e presepi viventi, altra tradizione partenopea.

Quando: da fine novembre a dicembre

Un consiglio: se avete del tempo in più, spingetevi fino a Salerno per ammirare le suggestive Luci d’artista, le luminarie che scintillano lungo il corso Vittorio Emanuele (15 novembre 2019 – 19 gennaio 2020)

5. Mercatini di Natale alternativi: Viterbo e presepe vivente a Civita di Bagnoregio

Il Centro Italia chiude questa speciale classifica con due mete alternative. A Viterbo, Città dei due Papi, tra quartieri medievali e palazzi storici prendono posto i caratteristici mercatini del Natale, con bancarelle e casette. Sempre nel viterbese, a una trentina di chilometri di distanza, tappa in uno dei borghi più belli d’Italia, Civita di Bagnoregio, suggestivo paesino arroccato su un colle a cui si arriva solo passando per un ponte lungo 200 metri. Vale in viaggio: uno degli eventi natalizi è il presepe vivente.

Le date: presepe vivente di Civita di Bagnoregio 26, 28, 29 dicembre e il 1, 4, 5 e 6 gennaio 2020

Un consiglio: meta molto gettonata, sempre nel viterbese, è il Caffeina Christmas Village di Sutri con uno dei presepi più grandi del mondo.

Come arrivare nei migliori mercatini di Natale italiani

Alcuni si affidano al fai-date rischiando di incappare in qualche intoppo durante il viaggio, altri per girare lo Stivale si affidano invece a pacchetti “tutto incluso” che permettono di curiosare tra i mercatini oltre a vedere le principali attrazioni e i monumenti più famosi. Vago Viaggi, tour operator che organizza escursioni di gruppo in bus con partenze da Firenze, Bologna e dalle principali città della Toscana, propone un catalogo di proposte per visitare i più bei mercatini di Natale d’Italia in pullman granturismo (qui le info).

Da Trento a Bolzano e Merano, da Verona a Roma fino ad arrivare alle mete alternative come Gubbio e Viterbo: ci sono viaggi di una giornata e interi weekend per immergersi nell’atmosfera natalizia. Il costo? Si parte da 49 euro che comprendono il viaggio al bordo di pullman dotati di tutti i comfort e l’assistenza di un accompagnatore durante l’intero itinerario.

