La città addobbata, i sapori delle feste come lo studel e i brezel, le tipiche casette e le bancarelle piene di decorazioni e idee regalo. Arrivare ai migliori mercatini di Natale di tutta Italia, da Firenze come dalle altre città della Toscana, è un gioco da ragazzi se si viaggia su pullman dotati di tutti i comfort. Bolzano, Merano e Trento sono più vicini di quanto si creda, come anche Milano, Roma e Napoli, località che propongono eventi in vista del 25 dicembre e 6 gennaio. E per i lettori de IlReporter.it c’è uno sconto speciale per i tour sulle “strade del Natale.”

Come arrivare in pullman ai mercatini di Natale

Vago Viaggi, tour operator fiorentino specializzato nelle escursioni di gruppo in pullman granturismo, offre pacchetti per visitare i mercatini natalizi più belli e gli angoli più caratteristici d’Italia: ci sono tour di un giorno o interi fine settimana.

Qualche esempio: il weekend tra i mercatini di Natale di Bolzano e Merano, le mete più richieste in questo momento dell’anno, oppure i tour da mattina a sera per curiosare fra le bancarelle di Trento, Rango e Canale di Tenno in Trentino Alto Adige o ancora il viaggio verso i mercatini di Verona, la città di Romeo e Giulietta. E per chi vuole salire sul treno più panoramico d’Europa, c’è l’escursione che include anche una tratta a bordo del trenino rosso-Bernina Express, tra i paesaggi delle Alpi verso Tirano e Saint Moritz.

Non mancano le proposte alternative come Gubbio, il paese di Don Matteo, con il suo grande albero e il Villaggio di Babbo Natale, Greccio, nell’alto Lazio, località conosciuta come la “Betlemme francescana” e Civita di Bagnoregio, il suggestivo borgo arroccato su una collina viterbese, tra i più belli Italia.

Le città di partenza per i tour Vago Viaggi

I tour in pullman di Vago Viaggi, che arrivano fino ai migliori mercatini di Natale in tutta Italia, partono dalle principali città della Toscana, come Firenze, Pisa e Lucca, con stop anche a Bologna. Queste in dettaglio le fermate:

Firenze

Barberino di Mugello

Empoli

Valdarno

Prato

Pistoia

Montecatini

Lucca

Pisa

Le escursioni comprendono il viaggio di andata e ritorno a bordo di pullman granturismo dotati di tutte le comodità, come la connessione internet wi-fi e le porte usb per ricaricare il cellulare, l’assistenza di un accompagnatore durante tutta l’escursione e in alcuni casi anche l’entrata in attrazioni e musei. Per quanto riguarda i weekend sono inclusi anche i pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione.

Da Firenze ai mercatini di Natale, in pullman: lo sconto

Sul sito di Vago Viaggi nella sezione dedicata ai mercatini di Natale è possibile prenotare online la propria escursione. E per i lettori de IlReporter.it c’è un’opportunità in più: inserendo il codice sconto “Reporter” al momento della prenotazione si ha diritto a una riduzione del 5% sulla tariffa dell’escursione.

