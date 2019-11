Forno a legna, lievitazione naturale, la vera pizza napoletana o quella più bassa, mozzarella fior di latte o di bufala per non parlare della farina (integrale, kamut, senza glutine): dal centro alla periferia, abbiamo studiato l’elenco delle migliori pizzerie di Firenze, mettendo insieme i pareri delle guide gastronomiche più famose (Gambero Rosso ed Espresso), i risultati di un’importante premio in materia (Pizza Awards) e le recensioni su TripAdvisor.

La prima sorpresa, che possiamo già anticipare, è questa: gli utenti web snobbano del tutto i locali premiati dagli esperti. Insomma gli intenditori e le persone comuni preferiscono pizzaioli completamente diversi. Ma vediamo cosa è venuto fuori: passiamo prima in rassegna i diversi pareri e alla fine combiniamo i vari giudizi per eleggere la pizzeria migliore di Firenze.

Le pizzerie Firenze premiate dal Gambero Rosso con i 3 spicchi

Secondo la guida 2020 delle pizzerie d’Italia, stilata dal Gambero Rosso, il migliore a Firenze è Romualdo Rizzuti con le sue “follie“, che da viale Europa ha traslocato in San Niccolò. Al pizzaiolo salernitano vengono confermati i 3 spicchi e assegnati 93 punti.

Subito sotto, a quota 92, si trovano Il Vecchio e il Mare di via Gioberti, che sul menù ha anche piatti di pesce, Al fresco, la trattoria estiva dell’Hotel Four Seasons, e la Divina Pizza di Borgo Allegri, famosa per l’impasto con lievito madre, farine macinate a pietra e lievitazione di almeno 24 ore.

In terza posizione, con 91 punti, troviamo una nuova entrata per i “Tre spicchi” 2020 del Gambero Rosso, la pizzeria “Sud” al primo piano del Mercato centrale di San Lorenzo, pieno centro storico. A pari merito un locale in periferia, Giotto di via Veracini con le creazioni di Marco Manzi, e Duje di Michele Leo che in Largo Annigoni ha preso il posto della celebre pizzeria Santarpia.

Nei dintorni di Firenze, sempre con 91 punti, l’ultima guida alle pizzerie d’Italia del Gambero Rosso segnala anche Lo Spela di Greve in Chianti, in località il Ferrone, con una storia lunga più di 30 anni.

L’Espresso e la pizza

Anche la guida dell’Espresso riserva una sezione alle migliori pizzerie, che si affianca alla lista dei migliori ristoranti premiati con i famosi “cappelli”. A Firenze e dintorni sono 3 quelle premiate, tre nomi già visti nel precedente capitolo. Il riconoscimento va a La Divina Pizza, Giotto e Lo Spela di Greve in Chianti.

Pizza Awards Florence

Passiamo ai Pizza Awards, l’Oscar della pizza, assegnato ogni anno da duecento autorevoli giornalisti ed esperti enogastronomici. In cima alla classifica 2019 delle 100 migliori pizzerie d’Italia non figura nessun locale di Firenze, per trovare il primo dobbiamo arrivare al 57esimo posto dove si piazza Le Follie di Romualdo.

Più sotto, in 65esima posizione, Giotto, seguito (quasi) a ruota da Duje (68esimo). Chiude questa classifica fiorentina dei Pizza Awards Il Vecchio e il Mare, al 72esimo posto.

Le migliori pizzerie di Firenze secondo le recensioni di TripAdvisor

Questa graduatoria viene completamente ribaltata se andiamo a vedere i commenti degli utenti su Tripadvisor: ovviamente la classifica muta di settimana in settimana in base alle recensioni degli utenti. Noi prendiamo in considerazione la top 5 delle pizzerie aggiornata a novembre 2019.

Sul primo gradino del podio troviamo Melloo, che in via Luigi Gordigiani propone pizza al tagliere accompagnata dalla note di una singolare collezione di musica su vinile. Nel cuore del centro fiorentino si trova la seconda pizzeria più buona della città, secondo TripAdvisor, Gustarium di via dei Cimatori. Terzo posto per la pizzeria napoletana Livio tra via Nazionale e la zona di San Lorenzo. Seguono la Bottega Conviviale di via Ghibellina e la pizzeria I Camaldoli in piazza del mercato Centrale (San Lorenzo).

Le pizzerie più buone di Firenze: la nostra classifica

Arriviamo quindi a unire tutti insieme questi pareri, stilando una classifica delle 5 migliori pizzerie di Firenze (più una).