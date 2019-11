Per gli amici, per la famiglia, per i colleghi, per le maestre dei figli e via dicendo. La lista dei doni da mettere sotto l’albero si allunga, il tempo a disposizione si accorcia e gli spunti diminuiscono pericolosamente con l’avvicinarsi delle feste. Niente paura, per trovare l’ispirazione e le idee giuste vi consigliamo 3 posti dove comprare regali di Natale originali (e in qualche caso anche economici).

1. I mercatini di Natale dove comprare regali

Sono un must per chi adora l’atmosfera natalizia, ma anche per chi è a caccia di doni, piccoli e grandi. Sulle bancarelle si trova proprio di tutto, dall’addobbo personalizzato, agli oggetti dell’artigianato internazionale, fino alle leccornie della stagione. In più possiamo unire l’utile al dilettevole: una bella gita fuori porta in una città da scoprire, dove comprare regali di Natale originali.

Ci sono tour operator che organizzano escursioni verso le location più famose, con andata e ritorno in giornata oppure interi weekend dedicati ai Christamas market. Una realtà fiorentina, Vago Vaggi, propone pacchetti per arrivare ai più bei mercatini d’Italia: la partenza è da Firenze o dalle principali città della Toscana, il viaggio è in pullman granturismo e le destinazioni sono suggestive. Riguardo alle mete ecco i nostri consigli: Bolzano, Merano, Trento e Verona.

2. Regali di Natale online

Per chi non vuole schiodarsi dal divano di casa, c’è sempre internet, ma attenti al prezzo: molto spesso le idee regalo troppo economiche, si rivelano veramente dozzinali all’arrivo del corriere. Meglio controllare bene in giro e confrontare le recensioni. Gli store online sono molto gettonati per regali di elettronica, giochi e libri. A fare la parte del leone è Amazon: basta digitare “idee regali Natale originali” per trovare qualche spunto curioso anche per piccoli pensieri, come gli album per adulti con le parolacce da colorare e il poster del mondo su cui grattar via i posti che abbiamo toccato con le nostre vacanze.

In alternativa ai beni “materiali” possiamo mettere sotto l’albero esperienze. Percorsi benessere, cene al ristorante, viaggi organizzati, persino escursioni in mongolfiera e parchi avventura: gli italiani apprezzano sempre più questo genere di regali natalizi, che si trovano facilmente online. Anche in questo caso però fidiamoci di siti autorevoli per evitare “pacchi”.

3. Mercati e negozi locali

Molto spesso i doni più graditi sono quelli che… finiscono in pancia. Nella patria del buon cibo è quasi impossibile non trovare delle eccellenze alimentari da impacchettare e con cui creare succulenti cesti natalizi. I mercati storici della città e le bancarelle a km0 sono i migliori posti dove comprare regali di Natale gastronomici: vini, dolci, cioccolato, ma anche miele, marmellate, mostarde, formaggi. In alternativa, con un budget un poco più alto, possiamo dirigerci nei quartieri dell’artigianato locale: per fare un figurone scegliamo l’handmade e i pezzi unici.

In collaborazione con Vago Viaggi