Abbonamento per gli studenti Unifi: accordo con Autolinee Toscane

- Pubblicità -

Unifi in bus e tramvia: è stato rinnovato per l’anno accademico 2024-2025 l’accordo che permette agli studenti dell’Universtà di Firenze di acquistare l’abbonamento agli autobus di Autolinee Toscane a un prezzo agevolato. Nei giorni scorsi è stata raggiunta l’intesa tra Regione Toscana, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, Università di Firenze, Comune di Firenze e il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale in Toscana.

Studenti Unifi: abbonamento agevolato per i bus di Autolinee Toscane e per la tramvia

La convenzione in particolare prevede un’agevolazione nei confronti degli studenti Unifi regolarmente iscritti per l’anno accademico 2024-2025 ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, al momento dell’acquisto dell’abbonamento annuale di Autolinee Toscane. Per chi ha un Isee per il diritto allo studio universitario fino a 36.151,98 euro il costo è di 50 euro, per gli altri è di 65 euro. L’agevolazione era stata introdotta per la prima volta 6 anni fa. Senza questa facilitazione il titolo di viaggio per studenti costerebbe 278,70 euro (o 221,20 euro quello ISEE).

- Pubblicità -

L’accordo copre il periodo che va dal 1° ottobre 2024 al 31 luglio 2025 e il titolo di viaggio andrà comprato sul sito di Autolinee Toscane, dal 21 settembre al 30 novembre, e comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili. L’abbonamento permette di viaggiare su tutti gli autobus di linea, sulla tramvia di Firenze e sui treni che circolano sul territorio comunale di Firenze. Questa agevolazione si affianca al Bonus TPL, introdotto dal Comune di Firenze per incentivare l’uso dei mezzi pubblici anche da parte degli studenti delle scuole superiori e di chi non è abbonato.

I dettagli sull’accordo

Il rinnovo della convenzione sarà presentato ufficialmente nella mattinata di martedì 10 settembre durante una conferenza stampa. Parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; l’assessora a Università, ricerca e diritto allo studio universitario Alessandra Nardini; l’assessore alla mobilità e alle infrastrutture Stefano Baccelli; la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci; l’assessore alla mobilità e alla transizione ecologica del Comune di Firenze Andrea Giorgio; il presidente del Dsu Toscana Marco Del Medico e il presidente di Autolinee Toscana Gianni Bechelli.