A Firenze sconto sull’abbonamento dell’autobus per gli studenti

Una nuova opportunità per gli studenti di Firenze con l’abbonamento annuale dell’autobus a 50 euro, mentre chi frequenta l’università e possiede la “Carta dello studente” l’abbonamento è praticamente gratuito. Per quanto riguarda gli allievi delle superiori, residenti a Firenze, il Comune insieme ad Autolinee Toscane ha varato un piano che porterà dal 1° settembre 2023 a poter ottenere un abbonamento annuale a prezzo agevolato a autobus, treni urbani e tram. Sarà concesso inoltre il titolo di viaggio “scontato” a coloro che sono considerati nuovi abbonati, ovvero gli utenti che hanno residenza a Firenze e che ancora non hanno l’account sulla piattaforma online di At. Per entrambe le categorie si dovrà pagare 50 euro come “contributo fedeltà” per far scattare la promozione e rispettare alcune regole.

Come richiedere l’abbonamento bus a 50 euro per gli studenti di Firenze

Gli studenti di Firenze per avere l’abbonamento del bus a 50 euro dovranno stare attenti ad alcuni dettagli: bisogna essere residenti nel territorio comunale fiorentino, avere tra i 14 e i 18 anni e presentare la dichiarazione Isee (sebbene l’agevolazione sia indipendente da questo valore). In mancanza dell’Isee la quota da versare salirà da 50 a 110 euro. Va precisato poi che la promozione partirà dal 1° settembre 2023 e durerà un anno, dunque fino al 31 agosto 2024. Il valore complessivo dell’agevolazione è di circa 6 milioni di euro, incluse risorse Pon Metro ed è una vera rivoluzione. Per accedere ai vantaggi si dovrà andare sull’app If del Comune, entrare nella zone “Party con noi”, ottenere il codice sconto, registrarsi sul sito di At e poter così usufruire dell’abbonamento. Non si potrà cumulare con il bonus trasporti.

Il codice potrà essere usato per l’acquisto di un abbonamento annuale in due tranches di durata settimanale. Trascorsi sei mesi se l’utente avrà soddisfatto i criteri di fedeltà sull’utilizzo del servizio potrà generare il secondo codice sconto con le stesse modalità del primo. Altrimenti sarà negata la seconda tranche. Si dovrà dimostrare di utilizzare l’abbonamento nel modo corretto. Come? L’utente dovrà indicare sull’app If la linea che sta usando e collezionare almeno 30 inserimenti nel corso dell’anno. Di certo si tratta di una vera rivoluzione. Per uno studente un abbonamento annuale finora costava circa 250 euro, pagare solo 50 euro è un fortissimo sconto.

La stessa agevolazione, con le medesime regole, è prevista anche per chi non è studente, ma risiede a Firenze ed è un nuovo abbonato, ossia non è registrato sulla piattaforma di Autolinee Toscane, indipendentemente dall’età. Chi invece è già registrato e in passato ha già acquistato abbonamenti al bus potrà godere di uno sconto del 15% sul prezzo dell’abbonamento annuale (dettagli sul sito del Comune).

Abbonamento annuale dell’autobus: lo sconto per gli studenti dell’Università di Firenze

A questo pacchetto di agevolazioni, si aggiunge il finanziamento aggiuntivo per lo sconto previsto sull’abbonamento ad autobus, tramvia e tratte urbane dei treni destinato agli studenti dell’Università di Firenze che sono in possesso della “Carta dello studente della Toscana“. L’agevolazione è partita 5 anni e fa e adesso, grazie allo stanziamento di altri 500mila euro, è stata prorogata al 20 settembre 2023. Fino a questa data la Carta dello studente varrà come titolo di viaggio sui mezzi pubblici urbani di Firenze, se ci si registra sul sito di Autolinee Toscane: il costo dell’agevolazione, pari a 48 euro, è già calcolato sulla tassa di iscrizione.