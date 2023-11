Bonus mamme lavoratrici 2024: quanto è l’esonero contributivo

- Pubblicità -

Dal 1° gennaio 2024 arrivano aumenti in busta paga per le donne che hanno due o più figli, il cosiddetto “Bonus mamme lavoratrici“, grazie a un esonero contributivo che potrà arrivare fino a 1.700 euro netti. La misura è prevista dalla legge di bilancio che in queste settimane sarà discussa in Parlamento.

I requisiti del bonus mamme lavoratrici 2024 (ma non bisogna richiederlo)

Stando alla manovra finanziaria, nel 2024 il bonus sarà riconosciuto alle mamme lavoratrici dipendenti con due o più figli, di cui uno almeno con meno di 10 anni di età, tant’è che si è parlato anche di “bonus secondo figlio“. Dal 2025 al 2026 il requisito si alzerà a tre figli, di cui almeno uno minorenne. È necessario avere un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche part time), escluse invece le lavoratrici a termine e quelle domestiche. Stando alle previsioni la misura coprirà circa 800-900mila donne per un costo per lo Stato di quasi mezzo miliardo di euro. Non sarà necessario richiederlo, perché il bonus mamme verrà applicato direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

- Pubblicità -

A quanto ammonta l’esonero contributivo per le madri lavoratrici

Il bonus mamme lavoratrici 2024 riconosciuto nello stipendio potrà arrivare fino a 1.700 euro netti l’anno grazie all’esonero contributivo, secondo quanto stimato dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Il beneficio massimo sarà ottenuto dalle madri con un reddito annuale lordo superiore a 27.500 euro. Come detto questo aumento di stipendio dipenderà da una decontribuzione: il datore di lavoro non dovrà versare i contributi pensionistici per le mamme con due o più figli, accreditandoli nella busta paga. Sarà lo Stato a riconoscere la quota di contributi previdenziali non versati.

Il taglio del cuneo fiscale

Le mamme con redditi più bassi beneficeranno anche dei “bonus” previsti dalla legge di bilancio per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, per cui viene confermato anche nel 2024 il taglio del cuneo fiscale. Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente: -7% per i redditi fino a circa 25mila euro l’anno (1.923 euro lordi il mese) e -6% per quelli fino a 35mila euro (2.692 euro lordi al mese).