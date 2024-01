Bonus psicologo 2024, quando fare domanda all’Inps e i limiti Isee

- Pubblicità -

Nel 2024 torna il bonus psicologo e l’Inps dovrà comunicare quando poter fare domanda online per richiedere il contributo. Questa misura di sostegno, introdotta per la prima volta due anni fa, è stata rinnovata dal governo Meloni con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno da poco concluso e con 8 milioni per i prossimi 12 mesi. L’agevolazione riconosce a chi rientra nella graduatoria fino a un massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia con i professionisti aderenti, per fronteggiare situazione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica. Ufficialmente viene chiamato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”.

Chi può richiederlo, requisiti Isee e a quanto ammonta

Per fare domanda del bonus psicologo è necessario essere residenti in Italia e rispettare alcuni limiti Isee, ecco la tabella 2024 per capire a quanto ammonta il contributo:

Isee inferiore a 15.000 euro – contributo fino a un massimo di 1.500 euro (max 50 euro a seduta)

– contributo fino a un massimo di 1.500 euro (max 50 euro a seduta) Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro – contributo fino a un massimo di 1.000 euro (max 50 euro a seduta)

– contributo fino a un massimo di 1.000 euro (max 50 euro a seduta) Isee compreso tra 30.000 e 50.000 euro – contributo fino a un massimo di 500 euro (max 50 euro a seduta)

Questi tetti sono cresciuti rispetto al passato. Il bonus psicologo non può essere richiesto da chi ha un Isee superiore a 50.000 euro.

Quando fare domanda online per il bonus psicologo 2024

La normativa prevede che la richiesta per il bonus psicologo 2024 sia presentata online sul sito dell’Inps e il voucher sia utilizzato entro 270 giorni da quando è stato riconosciuto tramite graduatoria. Attenzione però: chi ha già aderito l’anno scorso, è già iscritto nell’elenco.

Per quest’anno si attende la data di partenza delle richieste. Secondo un cronoprogramma di massima le domande dovrebbero scattare tra la seconda metà di febbraio e marzo, poi ci saranno 60 giorni di tempo per presentare richiesta e sarà stilata una graduatoria, diversa per ogni regione. Se tutto filerà liscio, il pagamento del bonus psicologo 2024 avverrà entro l’estate. Intanto alcune regioni, come la Toscana, stanno per sperimentare lo psicologo di base per offrire ai cittadini assistenza psicologica primaria.