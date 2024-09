Bonus trasporti 2024 per gli studenti della Metrocittà di Firenze

- Pubblicità -

Si chiama Bonusback Tpl studenti ed è riservato agli alunni che risiedono in uno dei comuni della Città metropolitana di Firenze, la “vecchia” provincia: un bonus trasporti locale che prevede il rimborso del 60% di quanto speso per l’abbonamento a bus o treni per l’anno scolastico 2024/25. L’iniziativa, introdotta per la prima volta l’anno scorso, è stata pensata in particolare per gli alunni delle superiori e si affianca a una campagna analoga lanciata da Palazzo Vecchio. Le domande partiranno a ottobre.

Come funziona il Bonusback Tpl Studenti 2024

Questo “Bonus trasporti” è riservato agli studenti che risiedono nei comuni della Città metropolitana di Firenze e frequentano le scuole superiori. Sono esclusi gli alunni che risiedono nel territorio comunale di Firenze, poiché già coperti da un’altra agevolazione, il Bonus TPL (qui i dettagli). È stato denominato Bonusback perché non si tratta di uno sconto immediato, ma funziona con il meccanismo del cashback prevedendo un rimborso del 60% su quanto già speso per l’abbonamento annuale o trimestrale a treni, bus e pullman extraurbani in particolare:

- Pubblicità -

Abbonamento annuale agli autobus urbani o extraurbani (10 mesi/12 mesi);

(10 mesi/12 mesi); Abbonamento trimestrale agli autobus urbani o extraurbani ;

; Abbonamento annuale Pegaso ;

; Abbonamento annuale ai treni regionali di Trenitalia.

Da questa misura sono esclusi gli abbonamenti mensili e ogni abbonato potrà fare domanda del Bonusback TPL studenti 2024 soltanto per un titolo di viaggio (ad esempio o per un abbonamento trimestrale al bus o per un abbonamento annuale).

Come e quando fare domanda del Bonus trasporti per studenti 2024-25 a Firenze

Il Bonus sarà disponibile fino a esaurimento delle risorse e si potrà fare domanda sul sito della Città metropolitana di Firenze dal 1° ottobre 2024 cliccando sul bottone “Bonusback Tpl studenti”, accedendo tramite Spid o Carta di identità elettronica. Per gli studenti minorenni la richiesta dovrà essere presentata da un genitore o dal tutore. Una mail confermerà l’inserimento della domanda e se la verifica avrà esito positivo si riceverà il rimborso direttamente via bonifico in una finestra temporale che va da dicembre 2024 a febbraio 2025.

- Pubblicità -

Il Bonusback Tpl studenti è cumulabile con altre agevolazioni promosse dal Comune di residenza e anche con il Bonus trasporti nazionale. Per chiedere assistenza alla compilazione del modulo online, dal 1° ottobre, sarà possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero 055.2760094 (da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30). La quota di rimborso cresce rispetto all’anno scorso, quando veniva riconosciuto un rimborso del 40%. Per quanto riguarda gli studenti dell’Università di Firenze di recente è stata rinnovata la convenzione con Autolinee Toscane.