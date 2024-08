Carta Dedicata a te 2024: quando arriva la ricarica? E lo sconto per la benzina?

- Pubblicità -

È in arrivo una nuova ricarica per la Carta sociale “Dedicata a Te”, che per il 2024 prevede un bonus spesa da 500 euro, oltre a uno sconto nei negozi aderenti (anche per la benzina). Questo sussidio è stato introdotto dalla legge di bilancio dell’anno scorso in favore delle famiglie con un Isee fino a 15.000 euro. Non si può però richiedere la carta sociale, perché i beneficiari vengono individuati direttamente dall’Inps in base alle informazioni presenti in banca dati. Per i requisiti si prende come riferimento la data del 24 giugno 2024, giorno in cui è stato pubblicato il decreto interministeriale che regolamenta il sostegno.

Carta “Dedicata a Te”, social card e carta acquisti sono la stessa cosa?

Prima di tutto una precisazione. La Carta sociale “Dedicata a Te” (detta anche “social card”) e la Carta acquisti, pur riconoscendo entrambe un bonus spesa grazie a una Postepay, non sono la stessa cosa e soprattutto non sono compatibili tra loro. La Carta acquisti (40 euro al mese) è destinata agli over 65 oppure ai genitori con un bambino con meno di 3 anni, un Isee sotto 8.052,75 euro e altri requisiti specifici.



Come detto, la Carta “Dedicata a Te” spetta invece alle famiglie che hanno un Isee fino a 15.000 euro e prevede un importo annuale: l’anno scorso era di 382,50 euro, per il 2024 è prevista una “ricarica” di 500 euro. Sono esclusi dal beneficio chi riceve l’assegno di inclusione, il reddito di cittadinanza, altri sussidi economici contro la povertà, un sussidio di disoccupazione, la cassa integrazione o altri sussidi economici contro la povertà o forme di integrazione salariale.

Quando arriva la ricarica della “Carta Dedicata a Te” nel 2024 e quando bisogna usarla?

Nei fatti questo sussidio statale viene erogato tramite una carta di pagamento elettronica Postepay, simile alle normali “ricaricabili”. Viene consegnata ai beneficiari negli uffici postali abilitati. Secondo le disposizioni del decreto interministeriale, potranno coprire al massimo le esigenze di 1.330.000 famiglie. La Carta “Dedicata a Te” sarà ricaricata con un nuovo bonus da 500 euro per ogni famiglia a partire da settembre 2024, ha fatto sapere l’Inps che però non ha specificato quando esattamente sarà fatto l’accredito della somma.



Come e quando spendere i 500 euro della Carta sociale “Dedicata a Te”? Può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità e carburante nelle pompe di benzina aderenti o in alternativa a quest’ultimo abbonamenti all’autobus. Sono esclusi dall’elenco di ciò che si può comprare alcolici, sigarette, detersivi, medicine e vestiti. Per non perdere l’intero importo della ricarica, la Carta “Dedicata a Te” dovrà essere usata per almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2024 e i 500 euro andranno spesi entro il 28 febbraio 2025. Dopodiché la cifra residua sarà azzerata.

Lo sconto per la benzina alle pompe aderenti

Accanto ai 500 euro da utilizzare per gli acquisti, chi ha a Carta “Dedicata a Te”, da settembre 2024, potrà godere anche di uno sconto nei negozi e supermercati convenzionati, oltre che nei benzinai aderenti. Oggi, 1° agosto, e le principali associazioni del settore dei carburanti hanno sottoscritto la convenzione che rinnova la promozione per chi è in possesso della social card e la usa per acquistare benzina, diesel o gas. L’accordo ricalca quello precedente, grazie al quale la social card è stata usata in tre mesi per fare rifornimento per un totale di 20 milioni di euro, in oltre 4.000 punti aderenti.