Contributo affitto 2023: bando in arrivo, ma bonus con meno risorse

È in arrivo il bando del Contributo affitto 2023 del Comune di Firenze, ma il bonus sarà più “magro” perché mancano all’appello le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Una questione che è motivo di scontro politico. Il sindaco Dario Nardella ha chiesto al governo Meloni di rifinanziare il fondo, dopo il taglio deciso dall’esecutivo con la scorsa legge di bilancio. Al momento il sostegno per chi è in affitto potrà contare sulle risorse che già ci sono, quelle stanziate da Palazzo Vecchio e dalla Regione Toscana.

Quando esce il bando del Contributo affitto 2023 a Firenze

A margine di una conferenza stampa indetta il 13 ottobre, Nardella ha detto che il nuovo bando del Contributo affitto sarà pubblicato nelle prossime settimane. I soldi a disposizione per quest’anno si aggirano intorno ai 1,7 milioni di euro, la maggior parte (un milione e mezzo) proviene dalle case di Palazzo Vecchio a cui si aggiungono 170.000 euro della Regione Toscana. A pesare c’è l’assenza dei fondi statali. “In pratica manca circa mezzo milione – ha affermato il primo cittadino – vuoto che però l’Amministrazione sta cercando di colmare per quando sarà presentato ufficialmente il bando”. Poi una stoccata verso il governo. “Complice il fenomeno dell’overtourism gli affitti a Firenze sono aumentati in un anno del 15% in più – ha affermato il primo cittadino – La situazione è di emergenza totale e il governo ci ha completamente abbandonati”.

Come funziona il bonus affitto di Firenze

Il contributo affitto è un bonus che il Comune di Firenze destina alle famiglie e le persone in difficoltà economica, con redditi bassi e regolare contratto di locazione. Si tratta di un sostegno economico che funziona con il meccanismo del rimborso: viene riconosciuta una percentuale di quanto versato annualmente per l’affitto, che è erogata con bonifico sul conto corrente dopo la presentazione delle ricevute di pagamento. L’importo del bonus affitto varia a seconda della condizione economica (Isee), della conseguente posizione in graduatoria e della disponibilità delle risorse: sarà il bando a definire i requisiti di accesso al contributo.

Le domande

L’anno scorso, quando sono state accolte oltre 2.700 domande con una spesa di 2,7 milioni di euro, il tetto Isee era fissato a un massimo di 16.500 euro, mentre il rimborso arrivava fino a 3.100 euro annuali. Il bando 2023 del bonus affitto sarà pubblicato sul sito del Comune di Firenze nella pagina dedicata al contributo.