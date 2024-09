Danilo Cataldi: “Distacco difficile dalla Lazio, ma sento la fiducia della Fiorentina”

- Pubblicità -

Il centrocampista Danilo Cataldi, ex Lazio, si presenta ai tifosi della Fiorentina dopo essere sceso in campo la prima volta con i viola viola durante la sfida con il Monza. E tra i primi argomenti affrontati di fronte ai giornalisti ci sono anche le difficoltà che il giocatore 30enne ha vissuto per lasciare la maglia con cui è cresciuto professionalmente. “Il distacco è stato duro come è normale che sia – ha affermato – sono cresciuto nella Lazio fino ad arrivare in prima squadra. Quando nasci e cresci nella squadra che hai sempre tifato, diventa difficile staccarsi, è normale”.

Danilo Cataldi: “Fiducia dalla Fiorentina”

“La fiducia che ho sentito dal Club viola mi ha dato grande stimolo – ha poi continuato il centrocampista – La Fiorentina per me un posto perfetto per continuare a crescere. E’ una squadra forte e le due finali perse devono essere solo un punto di partenza. Il Viola Park è quel che serve per stabilizzarsi e crescere ulteriormente in Europa. La Fiorentina non deve sentirsi seconda a nessuno, arrivare due volte secondi brucia. Cercheremo di alzare una coppa tutti insieme, e da parte mia ci sarà sempre il massimo impegno”.

Poi ha chiarito: – “Non sono un ipocrita. La Lazio non l’avrei mai lasciata, per una questione proprio di cuore. Ho scelto la Fiorentina per l’enorme fiducia che ho sentito dal Direttore Pradè e dal Mister. Venire a Firenze per me è stato facile. Sono molto contento di questa scelta e voglioso di fare un anno importante”.

