La Fiorentina gioca (con pochi uomini) la partita con l’Inter sospesa a dicembre

Sarà la partita di Edoardo Bove, talentuoso centrocampista della Fiorentina che si accasciò, lo scorso 1° dicembre, nel corso del match contro l’Inter, per un malore. Si ripartirà dal minuto 17 e con un fallo laterale che non fu battuto perché tutti accorsero per salvare il giovane che si era sentito male facendo preoccupare un’intera città. Bove sarà in panchina. Confermato anche l’arbitro: Doveri. La Fiorentina giocherà con gli uomini contati. Palladino ha detto che potrà contare solo su 14 giocatori perché in tanti sono stati ceduti nel mercato di riparazione ed i nuovi, arrivati negli ultimi giorni, non potranno essere a disposizione perché non in rosa a dicembre. Gara molto difficile contro una squadra che punta allo scudetto e che vuole i tre punti per agganciare il Napoli in vitta alla classifica di serie A. La Fiorentina però è reduce da due vittorie e cercherà di arginare una formazione molto forte.

Le probabili formazioni

Come accennato, a causa della regola che vieta l’utilizzo dei giocatori arrivati nell’ultima sessione di mercato, Raffaele Palladino ha gli uomini contati anche perché ci sono state molte partenze. Nella presentazione della gara l’allenatore viola ha detto che Colpani, Cataldi e anche Adli non sono al meglio fisicamente, e sarà difficile vederli in campo. Quindi viola in piena emergenza. Da quel che si è appreso forse solo Cataldi potrebbe giocare e si spera in un recupero in extremis di Adli. Davanti a De Gea potrebbe giocare a destra Comuzzo, Pongracic e Ranieri al centro e Gosens a sinistra. A centrocampo i dubbi più importanti. Se non rientra nessuno Palladino schiererà Richardson insieme a Mandragora e Dodò. Dietro a Moise Kean ci saranno ancora Gudmundsson e Beltran.

Anche Inzaghi non potrà schierare i volti nuovi, quindi nei nerazzurri non ci sarà Zalewski, da valutare invece Chalanoglu, uscito nel derby col Milan. Al suo posto è pronto Asllani. Davanti a Sommer la difesa sarà composta da Bastoni, Pavard e uno tra Acerbi e De Vrij, col primo favorito sull’olandese. Sulle fasce spazio a Dimarco e Dumfries, in mediana invece ci saranno Barella e Mkhitaryan con Asllani. Davanti la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.