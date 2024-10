La Fiorentina in Svizzera per la Conference League

- Pubblicità -

La Fiorentina torna a giocare in Europa. Dopo le due vittorie consecutive in Serie A contro Milan e Lecce giovedì 24 ottobre è attesa dalla partita del secondo turno di Conference League sul campo del San Gallo, a Zurigo. Nel primo turno la Fiorentina vinse contro i gallesi The New Saints 2-0. Il San Gallo ha rimediato un pesante 6-2 sul campo del Cercle Brugge. Alla vigilia del match del Kybunpark, i gigliati vengono considerati ampiamente favoriti ma Palladino farà anche un corposo turn over.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino dovrebbe stravolgere l’undici iniziale dando spazio alle seconde linee, anche in virtù della partita di domenica sera al Franchi contro la Roma. Il tecnico viola, che non potrà contare sugli infortunati Mandragora, Pongracic, Gudmundsson e Kean (l’unico che sembrerebbe poter recuperare in vista della gara contro i giallorossi), dovrebbe riproporre Terracciano tra i pali, e schierare in difesa Kayode, Martínez Quarta, Moreno e Biraghi. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Richardson in coppia con Adli, mentre sulla trequarti Ikoné e Sottil dovrebbero agire più larghi, con Beltrán a muoversi alle spalle di Kouame.

Enrico Maaßen, tecnico del San Gallo, dovrà fare a meno degli infortunati Akolo, Fazliji, Karlen e Ambrosius. Davanti al portiere Ati Zigi giocheranno Faber, Vallci, Stanic e Yannick. A centrocampo Quinitillà sarà il playmaker, le mezzali dovrebbero essere il capitano Görtler e Stevanovic, con Toma a muoversi tra le linee alle spalle dei due attaccanti Mambimbi e Geubbels.