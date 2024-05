Maxischermo per la finale di Conference League 2024: dove vederla

- Pubblicità -

I biglietti per vedere la finale di Conference League 2024 sul maxischermo dello stadio Franchi stanno andando a ruba, ma Fiorentina – Olympiacos potrà essere seguita anche al Viola Park e nei molti locali estivi sparsi per Firenze. Per una notte in tanti saranno sintonizzati con l’AEK Arena di Atene per seguire l’impresa degli uomini di Italiano, che per il secondo anno consecutivo sono arrivati in fondo alla competizione continentale. Fischio di inizio alle 21 di mercoledì 29 maggio. La partita dell’anno per i viola, perché la finale di Conference League vale un’intera stagione: ecco dove vederla, in chiaro in tv come sui tanti maxischermi disseminati in città.

Dove vedere in diretta la finale di Conference League Fiorentina – Olympiacos: in chiaro su Tv8

Iniziamo dal divano di casa. Chi sceglierà di vedere in tv la finalissima di Conference 2024, da solo o insieme ad amici, non dovrà avere necessariamente un abbonamento alla televisione via cavo o ai servizi streaming, perché Fiorentina-Olympiacos sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8. La diretta è prevista dalle ore 19.30 sul canale 8 del digitale terrestre per seguire il prepartita. Il match sarà trasmesso anche su Sky Sport 1 (canale 201 del pacchetto Sky) e in streaming su NowTv, Sky go e anche su DAZN.

Maxischermo allo stadio e al Viola Park: i biglietti per la finale di Conference League

La Fiorentina ha deciso di aprire ai tifosi due luoghi simbolo per seguire sul maxischermo la finale di Conference League 2024 contro l’Olympiacos: lo stadio Artemio Franchi di Firenze, come successo l’anno scorso, e il Viola Park a Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda l’impianto sportivo di Campo di Marte la partita sarà trasmessa su diversi maxischermi visibili dalla Curva Ferrovia, dalla Maratona e dalla Tribuna, con biglietti al costo di 5 euro (anche per i bambini). L’accesso è consentito dalle ore 19.00 e i tagliandi possono essere acquistati sulla biglietteria ufficiale di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in via dei Sette Santi 28R e in tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket.

Più caro invece l’accesso al Viola Park per vedere sul maxischermo la finale di Conference, perché è previsto un pacchetto di servizi di ristorazione: 15 euro con menù burger, patatine e bibita più sciarpa presso le tribune stadio curva Fiesole; 20 euro per pizza più bevanda e sciarpa, presso il bar Maglia viola; 30 euro al bar Il Giglio con buffet, bevanda, sciarpa e posto auto. Anche in questo caso l’accesso è consentito dalle 19 e il posto è prenotabile online su Vivaticket.

Dove vedere Fiorentina-Olympiacos: i maxischermi negli spazi estivi di Firenze

Oltre allo stadio e al Viola park, ci sono molti locali estivi di Firenze che permettono di vedere la partita contro l’Olympiacos sotto le stelle, davanti ai maxischermi, con ingresso gratuito. Il più vicino in linea d’aria al Franchi è il Light, nel giardini del Campo di Marte, proprio dietro la curva Fiesole, ma ce ne son molti altri dove assistere alla finale di Conference League dai tavolini all’aperto. Ecco quali sono (lista in aggiornamento):

Light , giardini del Campo di Marte

, giardini del Campo di Marte Ultravox , Prato della Tinaia (vicino al piazzale delle Cascine)

, Prato della Tinaia (vicino al piazzale delle Cascine) Caffè Letterario Le Murate

Limonaia di Villa Strozzi , via Pisana 77

, via Pisana 77 Anconella Garden , parco dell’Anconella

, parco dell’Anconella Fico Bistrò , area Pettini (zona Cure)

, area Pettini (zona Cure) Festa del Mugello, Lungarno Aldo Moro 3