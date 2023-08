Perché Firenze fa festa a San Lorenzo?

- Pubblicità -

Perché Firenze fa festa nel giorno di San Lorenzo, il 10 agosto? È proprio San Lorenzo il copatrono della città che ogni anno viene celebrato con una festa popolare molto sentita da tutti i fiorentini. Corteo Storico, musica, lasagne e cocomero gratuiti! Scopriamo insieme le origini di questa tradizione e come verrà festeggiata il 10 agosto 2023.

La tradizione della festa di San Lorenzo a Firenze e la storia della basilica

Accanto alla festa di San Giovanni, festeggiata il 24 giugno di ogni anno, si aggiunge una delle più antiche tradizioni fiorentine, la festa di San Lorenzo. Furono i Medici a valorizzare questa ricorrenza quando, nel 1444, affidarono a Michelozzo la direzione dei lavori di ricostruzione della basilica di San Lorenzo poiché al tempo era l’architetto che aveva ereditato i cantieri avviati da Brunelleschi, ormai anziano. Si tratta di uno dei più antichi edifici di culto di Firenze: San Lorenzo è stato il primo “Duomo” di Firenze e qui i vescovi ebbero la loro prima sede in città. La chiusa fu consacrata nel 393 alla presenza di Sant’Ambrogio e dedicata appunto al diacono e martire Lorenzo.

Con la morte di Cosimo de’ Medici, questo luogo divenne la Cappella della famiglia – dove si trova oggi il Museo delle Cappelle Medicee – all’interno della quale vennero sepolti i più importanti membri del casato. Fin da tempi remoti, quindi, piazza San Lorenzo è divenuta il luogo di riunione e incontro della comunità fiorentina ogni 10 agosto per la festa del santo. Più di recente, alla celebrazione si sono uniti concerti di musica classica sul sagrato e una curiosa tradizione culinaria: la distribuzione gratuita di lasagne e cocomero a tutto il pubblico.

Inoltre, la messa nella Basilica di San Lorenzo oggi viene accompagnata dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che, per questa occasione, partecipa insieme al Gonfalone del Comune di Firenze e ai cittadini e alle cittadine alla tradizionale offerta dei ceri (l’atra avviene il 24 giugno in occasione del patrono San Giovanni).

Il programma del 10 agosto 2023 in piazza San Lorenzo

Anche quest’anno, la festa di San Lorenzo viene celebrata come da tradizione nell’omonima piazza il 10 agosto ed è uno dei numerosi eventi che si svolgeranno a Firenze nel mese di agosto. Il programma pende avvio dalle ore 10:00 con la sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che dalla piazzetta di Parte Guelfa attraverserà Via Porta Rossa, Via Vacchereccia, Piazza Signoria, Via Calzaiuoli, Piazza San Giovanni, Via Martelli e Via dei Gori per arrivare alla Basilica di San Lorenzo.

Qui sarà celebrata la Santa Messa con la tradizione offerta dei ceri e la benedizione della città. Dalle 11:00 alle 11:30, il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina proseguirà la manifestazione per tornare nella Piazzetta di Parte Guelfa, attraversando il tratto di strada percorso all’andata ma in direzione opposta. E infine, l’appuntamento serale alle ore 20:00 per la tradizionale distribuzione (gratuita) di lasagne e cocomero a tutta la comunità fiorentina, attendendo in un’atmosfera conviviale il concerto delle 21:00 che si terrà sul sagrato della Basilica di San Lorenzo.