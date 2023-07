Cosa fare a Firenze in agosto: cinema ed eventi dell’estate

- Pubblicità -

Quali sono gli eventi di agosto a Firenze? Le cose da fare in città non mancano e ce ne sono di tutti i tipi, dal cinema all’aperto alle esposizioni artistiche, dai concerti alle feste popolari fino alla programmazione dei locali estivi. Oltre agli eventi che rientrano nel palinsesto dell’Estate Fiorentina 2023, cittadini, enti e associazioni si sono attivati per nutrire l’offerta culturale di Firenze in spazi al chiuso e all’aperto coprendo tutti i quartieri della città.

Eventi serali nel mese di agosto a Firenze? Cinema all’aperto!

Un’ottima idea per trascorrere le proprie serate estive nel mese di agosto a Firenze potrebbe essere quella dei cinema all’aperto che in città sono numerosi, nonché economici grazie al progetto “Cinema revolution” che permette la visione di film italiani ed europei al prezzo di 3,50€. Tra le rassegne cinematografiche che continueranno a essere attive nel mese di agosto 2023 ci sono: il Cinema Tascabile nei quartieri periferici, con una programmazione disponibile fino al 10 agosto; Apriti Cinema, la suggestiva arena nel Piazzale degli Uffizi, fino al 7 agosto; la rassegna del Nuovo Cinema Universale al Conventino Caffè Letterario che prosegue fino al 31 agosto; il cinema estivo Esterno Notte al Poggetto, fino alla fine del mese; lo storico Chiardiluna in Oltrarno, fino ai primi di settembre; il cinema nel chiostro di Museo Novecento, fino al 10 settembre; il grande schermo con vista a Villa Bardini, attivo fino al 27 agosto e il cinema (gratis) alla Manifattuta Tabacchi. E le arene estive non si esauriscono qui! Abbiamo preparato una guida ai cinema all’aperto di Firenze con tutte le informazioni relative a orari, biglietti e programmazioni.

Gli eventi musicali di agosto in Santo Spirito e sui sagrati delle chiese di Firenze

Eventi letterari, incontri ma soprattuto musica! Una delle piazze più amate dell’Oltrarno continua a essere protagonista della programmazione dell’Estate Fiorentina grazie alla rassegna Il mondo in Santo Spirito. Anche nel mese di agosto, gli eventi proseguono con numerose date tra le quali segnaliamo il concerto di Peppe Voltarelli del 4 agosto e lo spettacolo di musica popolare e poesia di Banda alle Ciance del 18 agosto in memoria di Carlo Monni. Oltre alla rassegna che vede protagonista il sagrato di Santo Spirito, durante questo mese continueranno anche i concerti itineranti della rassegna Sagrati in musica sotto le stelle che porterà artisti, musicisti e autori in alcune delle più suggestive location all’aperto della città. In particolare, lo spettacolo da non perdere è quello di domenica 6 agosto (ore 21:00) che si terrà sul sagrato della Misericordia del Duomo e che vedrà esibirsi il gruppo musicale Pulsar.

La festa popolare di San Lorenzo a Firenze

È un giorno speciale quello del 10 agosto a Firenze, un’occasione per partecipare alla celebrazione di una delle più storiche feste popolari, quella di San Lorenzo. La città dedica tutta la giornata alle tradizioni che hanno caratterizzato questa importante ricorrenza, il programma della giornata infatti prevede – dalle ore 10:00 alle 11:30 circa – la rappresentazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina tra le vie del centro con la celebrazione della Santa Messa, mentre la sera si terrà la vera e propria festa popolare! Il ritrovo è in Piazza San Lorenzo alle ore 20:00 per la distribuzione gratuita di lasagne e cocomero (come da tradizione), alla quale seguirà il concerto sul sagrato della Chiesa dalle ore 21:00.

Firenze, un agosto da non perdere: gli eventi di Estate a San Salvi

La storica compagnia teatrale Chille de la Baldanza quest’anno compie 25 anni sul territorio fiorentino, rinnovando il proprio contributo all’offerta culturale cittadina con la rassegna Estate a San Salvi. Anche nel mese di agosto, sono numerosi gli eventi ai quali partecipare: lo spettacolo Certi di esistere di lunedì 7 agosto; la passeggiata itinerante nei luoghi dell’ex-ospedale psichiatrico (9, 10 e 11 agosto); la rassegna cinematografica di film sulla disobbedienza (16, 23, 30 agosto); e tante altre occasioni performative e musicali che continueranno a susseguirsi fino alla fine del mese. Per maggiori informazioni sulla programmazione completa, visitare l’apposita la sezione del sito della compagnia dedicata all’Estate a San Salvi.

Tutte le mostre da visitare nel mese di agosto

E perché no, anche una visita culturale può essere un’interessante attività da fare nel mese di agosto. Firenze è ricca di mostre aperte per tutto il periodo estivo, tra le più importanti rientrano sicuramente: l’esposizione al Museo degli Innocenti dedicata agli scatti del fotografo di fama internazionale Steve McCurry; la mostra a Palazzo Strozzi Yan Pei-Ming, Pittore di storie che racconta la ricerca del celebre artista franco-cinese; il progetto espositivo al Forte Belvedere che vede protagonista l’artista contemporaneo Nico Vascellari ma anche quello nella vicina Villa Bardini sulla grande fotografa italiana Lisetta Carmi; il percorso museale dedicato all’icona artistica di Lucio Fontana nelle sale del Museo Novecento di Firenze.

A Palazzo Medici Riccardi c’è invece Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze, l’esposizione che approfondisce il rapporto del virtuosissimo pittore con le famiglie fiorentine: un’ottima occasione per unire la visita di un progetto espositivo inedito con quella di uno storico palazzo fiorentino.

Visite a torri e porte storiche di Firenze

Non solo mostre. Tra gli eventi culturali in programma a Firenze ci sono anche le visite alla Torre della Zecca (in piazza Piave), che apre al pubblico dal 1° al 31 agosto 2023, tutti i giorni dalle 17 alle 20, nell’ambito del progetto dell’associazione MUS.E per valorizzare torri, porte storiche e fortezze cittadine. In più il 6 agosto è prevista una passeggiata intorno a Porta San Gallo, in piazza della Libertà (dalle 10 alle 13, ogni ora), il 12 agosto aprirà anche il Baluardo di San Giorgio (ore 17-20) e il 19 è in programma un percorso guidato lungo le mura da Porta San Giorgio nel quartiere di San Niccolò fino al piazzale Michelangelo, mentre il 5 e 26 agosto sarà possibile partecipare a tour in bicicletta dalla Torre della Zecca a quella della Serpe, vicino Porta al Prato. Per informazioni sui prezzi dei biglietti e prenotazioni: telefono 0552768224, mail [email protected], sito internet www.musefirenze.it.

Locali estivi ed eventi culturali

Dai locali sul lungarno all’Off Bar nei giardini della Fortezza, dall’Orticoltura all’arena dell’Ultravox, fino ai chioschi, locali a bordo piscina e bar con ampi spazi all’aperto. Per tutto agosto, i locali estivi continueranno a proporre la propria offerta culinaria accompagnata da eventi musicali e di altro tipo. Insomma, l’offerta culturale notturna anche in questo mese sarà ricca di eventi e di luoghi da scoprire! Per approfondire la conoscenza dei locali e degli eventi estivi vi consigliamo di leggere la nostra guida.

Il festiva Copula Mundi 2023

Performance di arte, musica, teatro, danza, workshop e laboratori, il Copula Mundi è lo storico festival organizzato dall’Associazione Icche Ci Vah Ci Vole che ormai da un paio di anni ha trovato la propria casa nello spazio polivalente di Lumen Firenze, nel Quartiere 2. Il festival – che rientra tra le grandi rassegne dell’Estate Fiorentina – inizia a fine mese, giovedì 31 agosto e prosegue durante primo weekend settembrino con tante attività dedicate alla partecipazione culturale e all’aggregazione sociale del territorio.

Cosa fare ad agosto a Firenze? Un tuffo in piscina!

Un tuffo rinfrescante in città? Per qualche giro di vasca e un po’ relax, potrebbe essere piacevole trascorrere una mattina o un pomeriggio in una delle piscine di Firenze aperte nel mese di agosto. La Costoli (zona Campo di Marte) sarà aperta fino al 31 con apertura pomeridiana il lunedì e tutta la giornata dal martedì alla domenica. All’interno del Parco delle Cascine ci sono invece le Pavoniere, aperte tutti i giorni fino alle 19:30 con il servizio bar e ristorante che prosegue in orario serale, fino alle 23:30. E poi ancora Bellariva a Firenze Sud, la piscina del Poggetto nello spazio estivo della Flog e la nuova vasca all’aperto di Novoli, appena inaugurata: quella della Centro sportivo Paganelli di viale Guidoni (qui i dettagli).