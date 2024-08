Festa di San Lorenzo a Firenze 2024: eventi tradizionali in piazza

- Pubblicità -

Sabato 10 agosto 2024 torna la festa di San Lorenzo a Firenze: nella notte delle stelle cadenti la città celebra il suo compatrono con i tradizionali eventi in piazza. Al mattino la sfilata di una rappresentanza del Corteo storico della Repubblica Fiorentina fino alla basilica dedicata al Santo, mentre di sera si rinnova l’appuntamento con la distribuzione gratuita di pasta, yogurt, panna e cocomero, accompagnata da un concerto.

Perché la città festeggia San Lorenzo

I festeggiamenti ruotano proprio intorno alla basilica di San Lorenzo, la prima cattedrale cittadina, intitolata al Santo che fu arso vivo nel 258 d.C. sotto l’imperatore romano Valeriano, in seguito a una persecuzione. Il suo martirio viene ricordato ogni anno il 10 agosto durante la celebre notte delle stelle cadenti (o “lacrime di San Lorenzo”, come viene chiamato tradizionalmente il passaggio delle Perseidi).

Il culto di San Lorenzo, essendo legato a una delle più antiche chiese di Firenze (consacrata in presenza di Sant’Ambrogio nel 393), è uno dei più radicati in città e la sua festa fu valorizzata in particolare con l’arrivo dei Medici in questo quartiere del centro storico. A pochi passi dalla basilica, nel XV secolo Cosimo il Vecchio fece edificare a Michelozzo la dimora della potente famiglia, l’edificio che oggi si chiama Palazzo Medici Riccardi. San Lorenzo divenne quindi la chiesa dei Medici e proprio qui nacque la cappella del casato (le Cappelle Medicee) dove raccogliere le spoglie dei più importanti rappresentanti della famiglia.

La festa di San Lorenzo 2024: gli eventi a Firenze

Alle celebrazioni religiose, con gli anni si sono aggiunte anche iniziative più “popolari”. Il programma della Festa di San Lorenzo 2024 a Firenze prevede alle ore 10.00 di sabato 10 agosto, la partenza del Corteo storico. I figuranti in costume lasceranno la piazzetta di Parte Guelfa e si dirigeranno verso la basilica seguendo questo percorso: via Porta Rossa, via Vacchereccia, piazza Signoria dove si unirà al gonfalone del Comune, via Calzaiuoli, piazza San Giovanni, via Martelli e via dei Gori. A seguire, nella chiesa di San Lorenzo, ci sarà l’offerta dei ceri e la benedizione della città. Poi alle 11 il corteo compirà l’itinerario inverso e rientrerà in piazzetta di Parte Guelfa alle 11.30.

Il secondo capitolo di questa festa si svolgerà in piazza San Lorenzo, di fronte alla basilica, all’ora di cena intorno alle 20, con gli eventi promossi dal Quartiere 1 di Firenze in collaborazione con le realtà del rione. Ci sarà la consueta distribuzione gratuita di pasta al ragù, yogurt, panna e cocomero, accompagnata da musica dal vivo.