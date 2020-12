Estetista, il corso di formazione è gratis

AAA Estetista cercasi, e per imparare i trucchi del mestiere è possibile frequentare un corso di formazione totalmente gratis. A organizzare il corso, destinato ai ragazzi tra 16 e 18 anni che abbiano frequentato dieci anni di scuola, è IAL Toscana, ente formativo della Cisl accreditato dalla Regione Toscana.

Corso di formazione, in Toscana si diventa estetista gratis

Il ciclo di lezioni, della durata di due anni, rilascia la qualifica di estetista-operatore del benessere. Una figura professionale molto richiesta che, in tempi di Covid, è sembrata diventare ancora più “essenziale”. In quanti si sono chiesti, subito dopo il lockdown e durante la permanenza della Regione Toscana in zona rossa, se estetiste e centri estetici avrebbero potuto riaprire e da quanto? Cerette, pulizie del viso, manicure, pedicure e trattamenti vari si sono manifestati all’improvviso in tutta la loro importanza e hanno rivelato quanto i cittadini del granducato tengano alla cura del proprio corpo.

Corsi gratis per estetista, come iscriversi e quando

Quindi, aspiranti estetisti e specialisti del benessere, accorrete: il corso gratuito (organizzato in collaborazione con Garanzia Giovani e i centri dell’Impiego della provincia di Firenze) si svolge a Firenze, nella scuola di estetica di IAL Toscana (via della Bizzarria, 29) e le iscrizioni, che è possibile effettuare sul sito, scadono il 13 gennaio 2021. Per informazioni ci si può rivolgere allo 055.3215240 o andare negli uffici di Via Benedetto Dei 2/a, Firenze.