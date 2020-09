Eventi culturali, visite guidate gratis e aperture serali dei musei a 1 euro per riscoprire le ricchezze del territorio: anche a Firenze e in Toscana sabato 26 e domenica 27 settembre si svolgono le Gep 2020 – Giornate europee del patrimonio, promosse come ogni anno dal Mibact, il Ministero per i Beni e le attività culturali. Così la Galleria dell’Accademia di Firenze nel weekend spalancherà le porte anche di sera, a Pisa riapre i battenti per l’occasione Palazzo Reale, mentre a Calci vengono organizzate visite alle certosa e a Lucca sono visitabili al calar del sole due musei nazionali.

Poi sono previsti tanti eventi, come visite guidate, aperture straordinarie degli archivi di Stato presenti nelle varie città toscane, concerti e incontri. Ecco quindi una guida pratica ai migliori appuntamenti in programma a Firenze e in Toscana per le giornate europee del patrimonio 2020.

Musei a 1 euro per le Giornate europee del patrimonio 2020: Firenze, Prato, Pisa e Lucca

Non gratis ma quasi: la sera di sabato 26 settembre 2020, in Toscana 8 musei, da Firenze a Pisa passando per Lucca e Prato, sono visitabili anche dopo il normale orario di apertura, al prezzo simbolico di 1 euro. Attenzione però, questo biglietto super ridotto scatta solo la sera, nel resto della giornata la tariffa di entrata è quella consueta. In molti casi è poi obbligatoria la prenotazione.

Ecco l’elenco dei musei a 1 euro in Toscana, la sera del 26 settembre per le Gep 2020, con specificata la fascia oraria:

Galleria dell’Accademia, Firenze – 1 euro dalle 18.00 alle 20.00 Opificio delle Pietre dure di Firenze – 1 euro, visite guidate dalle 19.00 alle 23.00

(prenotazione online) Tumulo di Montefortini (Carmignano, Prato) – gratis dalle 20.00 alle 23.00

(prenotazione obbligatoria 055 81718124) Palazzo Reale, Pisa – 1 euro per le visite a turni alle ore 20.00, 21.00 e 22.00

(prenotazione obbligatoria 050 926573) Certosa di Calci (Pisa) – 1 euro dalle 19.30 alle 21.00 con visite guidate

(prenotazione obbligatoria 050 938430) Museo di Villa Gunigi, Lucca – 1 euro dalle 19.30 alle 22.30

(prenotazione obbligatoria 0583 496033) Museo di Palazzo Mansi, Lucca – 1 euro dalle 19.30 alle 22.30

(entrata senza prenotazione a piccoli gruppi) Museo civico archeologico di Camaiore (Lucca) – 3 euro dalle 17.00 alle 21.00

(prenotazione obbligatoria museo@comune.camaiore.lu.it)

Gli eventi a Firenze per le Giornate europee del patrimonio 2020

Oltre alle aperture serali dei musei a 1 euro, in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2020 sono in programma anche eventi, tour guidati e incontri, come succede a Firenze. Domenica 27 settembre la Galleria dell’Accademia offre viste guidate alla sala del colosso, curate dalle storiche dell’arte del museo, comprese nel normale biglietto di ingresso, alle ore 10.00, 11.00, 15.00 e 16.00. Apertura straordinaria, sempre domenica 27 settembre in occasione delle Gep 2020, del Museo archeologico di Firenze, dalle 9.00 alle 13.00, con la normale tariffa di ingresso che comprende però le visite guidate al giardino dove sono conservate alcune ricostruzioni di monumenti etruschi.

A Firenze, in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2020 non aprono i battenti solo i musei ma anche le biblioteche storiche. La Biblioteca nazionale propone due percorsi di visita gratuiti dedicati a uno dei suoi nuclei documentari più importanti, la Biblioteca Palatina dei Granduchi di Toscana (sabato 26 alle 16.15, 16.45, 17.30, 18.00 e domenica alle 10.15, 10.45, 11.30 e 12.00, solo con prenotazione online). Durante la mattinata di sabato 26 settembre, la Biblioteca Riccardiana organizza visite alle sale monumentali (sabato 26 ore 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 con prenotazione obbligatoria alla mail b-ricc.direzione@beniculturali.it), mentre nel pomeriggio la Marucelliana organizza tour per vedere la mostra “Un metodo per la ricerca. Anna Forlani Tempesti e i disegni della Biblioteca Marucelliana di Firenze” (ore 15.00 – 19.00, prenotazione obbligatoria allo 0552722200).

Previsti inoltre tour in verde nei parchi storici delle ville medicee presenti nei dintorni di Firenze: succede sabato 26 settembre nel giardino della Villa di Castello, dove Paolo Galeotti, responsabile delle piante e della collezione di agrumi in vaso, accompagnerà visitatori alla scoperte delle principali specie di questo “Louvre degli agrumi” (gratis sabato alle ore 10.00 e 12.00, per un massimo di 20 persone a turno, senza prenotazione).

Infine a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, le Giornate europee del patrimonio 2020 permettono di visitare il Museo delle Officine Galileo con 400 strumenti prodotti tra la fine dell’Ottocento e la metà nel Novecento, sempre accompagnati da guide (ore 10.00 e 11.00 sabato 26 settembre con prenotazione obbligatoria info@museodelleofficinegalileo.it).

Tutti gli eventi delle Gep 2020

L’elenco dettagliato di tutti gli eventi a Firenze e in Toscana per le Giornate europee del patrimonio, in programma il 26 e 27 settembre 2020, è pubblicato sul sito del Mibact.