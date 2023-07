Messi Chicken Burger, il nuovo panino dell’Hard Rock Cafè

- Pubblicità -

All’Hard Rock Cafè di Firenze – in contemporanea con altri locali del gruppo selezionati nel mondo – è stato presentato il nuovo Messi Chicken Sandwich, il panino firmato dal campione di calcio argentino Lionel Messi in esclusiva per la storica catena statunitense.

Una partnership duratura

In occasione dello sbarco di Messi nella MLS – il massimo campionato di calcio USA – si rinnova la partnership commerciale tra uno dei brand più famosi del mondo e uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. “Non esisteva partner migliore di Hard Rock International” – afferma Messi – “per dare vita a questo progetto. Come ogni grande compagno di squadra, Hard Rock mi ha accompagnato in tutte le tappe storiche della mia carriera e non vedo l’ora che i miei fan in tutto il mondo possano assaggiare uno dei cibi preferiti della mia infanzia che mi fa ancora sentire a casa, in qualsiasi parte del mondo io mi trovi”.

Il nuovo panino

Dopo il Messi Burger lanciato nel marzo del 2022 è ora arrivato il momento del Messi Chicken Sandwich. Se per il burger Messi aveva optato per degli smash burger di fassona danese arricchiti da chorizo, l’ingrediente principale del nuovo sandwich – diciamo la madeleine della sua infanzia – è la Milanesa, una specialità argentina a base di pollo fritto (qualcuno ha detto cotoletta alla milanese?). Al petto di pollo croccante, che costituisce la parte proteica del panino, il calciatore ha voluto affiancare del provolone fuso, una salsa aioli alle erbe, fette di pomodoro fresco e un letto di rucola, il tutto servito all’interno di un bun artigianale di ottima qualità.

Sorpresa!

In occasione della presentazione ufficiale all’Hard Rock di Firenze c’è stato spazio anche per qualche sorpresa. Difatti, a fare da “ambasciatori” dell’evento, erano presenti anche storici esponenti della Fiorentina, presenti per avvalorare ancora di più il legame tra Hard Rock Cafè e la città di Firenze. Gli invitati erano Aldo Firicano (alla Fiorentina dal 1996 al 2001), Lorenzo Amoruso (già avvezzo al mondo della cucina con la sua partecipazione a Celebrity Masterchef Italia nel 2018), ma soprattutto Giancarlo Antonioni, uno dei più grandi numeri 10 della storia della Fiorentina e del calcio italiano.

Insieme a loro erano presenti anche dei giovani calciatori dello Scandicci Calcio, squadra sponsorizzata proprio da Hard Rock Cafè Firenze.