Sagre in Toscana nel primo weekend di agosto

Dalla montagna al mare, le tante sagre in Toscana durante il primo weekend di agosto propongono un vero e proprio viaggio tra i sapori del territorio. In questa “escursione gastronomica” troviamo ad esempio pici fatti a mano, ciaccini senesi, crisciolette lunigianesi e anche la zuppa di Aquileia, l’unica inserita nell’elenco delle ricette dei prodotti agroalimentari tipici della Toscana. E poi ci sono i classici: nei dintorni di Firenze tra il 3 e il 4 agosto 2024 sagre di bistecca e cinghiale, in Maremma moscardini e tagliate, sulla costa piatti tipici della Versilia. Insomma, in alto le forchette!

Le sagre nei dintorni di Firenze nel weekend del 4 agosto 2024

Complice il periodo vacanziero, le sagre si concentrano più verso la montagna e la costa toscana, ma a guardar bene nel weekend del 4 agosto ci sono proposte da non perdere anche vicino a Firenze. A Galeno (Fucecchio) la sagra della bistecca è ormai una tradizione, perché si replica da quasi 60 anni. Si svolge dal 3 agosto a Ferragosto ogni sera (prenotazione obbligatoria per gruppi con più di 4 persone: telefono 320.9719333). Un’altra consuetudine è Sant’Amato a Tavola, che ogni estate anima il paesino alle pendici del Montalbano, con cibo accompagnato da eventi, incontri e musica, nella frazione del comune di Vinci (2-3-4 agosto).

A San Casciano Val di Pesa, i giardini di piazza della Repubblica ospitano “Coccoli & Leone“, l’evento gastronomico organizzato dalla contrada del Leone venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dove il fritto è il grande protagonista. Spostandoci poi in Mugello la Sagra del tortello mugellano di Sagginale (Borgo San Lorenzo) tiene compagnia ai buongustai dal 3 al 15 agosto. La domenica e a Ferragosto è aperta anche a pranzo. Infine sconfinando nel pratese, il paese di Montepiano (Vernio) si anima per la sagra del cinghiale (3-4 agosto, domenica anche a pranzo).

Dalla Versilia alla Maremma: le sagre sulla costa toscana in programma fino al 4 agosto 2024

Chi è già al mare non ha che l’imbarazzo della scelta, tra tante sagre sulla costa o nelle località dell’interno, ma pur sempre a un tiro di schioppo dalla costa toscana. A Marina di Massa, fino a domenica, festa della cicca, in via Pisa nell’ex campetto di calcio della parrocchia. A Viareggio si cena sul sagrato della chiesa del quartiere Migliarina (questo weekend e il prossimo), mentre nel parco della fratellanza di Lido di Camaiore il “Gusto fa festa” con piatti tipici fino a domenica 4 agosto.

Spostandoci nel livornese alla California di Bibbona fino al 7 agosto si gustano specialità di mare. Nel parco delle Sughere di Donoratico fino a domenica 4 è protagonista il tortello. A poca distanza da Livorno, nella frazione di Colognole (Collesalvetti), fino a domenica spazio alla sagra del cinghiale. Nei dintorni di Cecina sempre questo weekend c’è la sagra della chiocciola di Casale Marittimo. Senza poi scordare i tanti eventi del weekend, tra cui Effetto Venezia a Livorno (qui la guida).

Nella Maremma toscana spazio a numerose sagre nel weekend del 4 agosto: tagliata e cinghiale al parco delle Crociere di Orbetello (da venerdì a domenica); moscardini a Talamone (da giovedì a domenica); piatti tipici a Marina di Grosseto per la Festa dello sport (fino al 4 agosto e poi si replica dal 9 al 18 agosto). Più nell’interno a Batignano (Grosseto) festa dello gnocco (3-4 agosto) e a Pancole (Scansano) la sagra della lasagna (2-4 agosto, domenica anche a pranzo).

In montagna

Nel derby tra mare e montagna sembrano primeggiare proprio i monti della Toscana, sui quali si concentrano una miriade di sagre, già in questo primo weekend di agosto. Partendo da nord il tipico panigaccio è a centro della festa di Podenzana (dal 3 al 5 e poi si replica nei weekend successivi), mentre per scoprire le tipiche crisciolette (focaccette) lunigianesi, a base di farina di grano e granturco, bisogna arrivare venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto fino a Soliera Apuana, frazione di Fivizzano (Massa Carrara). Stesso piatto tipico anche a Cascio (Molazzana), stavolta in provincia di Lucca.

Restando sempre un po’ “in quota” allo stadio di Barga (Lucca) fino al 16 agosto va in scena la sagra del pesce e patate; a Bozzano (Massarosa) fino a Ferragosto si assaporano piatti di mare e la tipica torta pupporina; un po’ più giù, a Querceta (Serravezza) la sagra dell’Ardore mette sul menù specialità versiliesi (1-4 agosto) e a Santa Maria del Giudice (Lucca) la sagra della zuppa alla paesana (2-4 agosto). Scodelle alla mano anche per la sagra della zuppa di Aquilea, nel paese omonimo, per celebrare questo piatto preparato con verdure ed erbe spontanee della zona (2-4 agosto e weekend successivo). Si tratta dell’unica zuppa inserita nell’elenco delle ricette PAT (Prodotto agroalimentare tipico Regione Toscana).

Passando al Casentino fino a domenica a Lierna va in scena la sagra della ranocchia e a Talla si tiene quella della tagliatella. Sempre nell’aretino la ranocchia è protagonista anche a Brolio (Castiglion Fiorentino) e le specialità a base di piccione sono il pezzo forte della festa a Montecchio (Cortona). Festa pure a Terontola per la sagra di Bacialla.

Sagre nell’interno della Toscana

Questa rassegna di sagre in Toscana ci porta anche nel pisano, con molti appuntamenti nel weekend del 4 agosto. Lungo il menù di specialità: cunignolo fritto a La Serra (San Miniato) fino al 25 agosto ogni giovedì, (compreso Ferragosto), venerdì, sabato e domenica; fungo porcino a Buti durante questo weekend; pallette di polenta ai funghi a Madonna dell’Acqua (San Giuliano Terme). E poi specialità toscane anche a Villa Campanile (Castelfranco di Sotto) per la Festa del contadino, a Zambra (Cascina) per la Sagra de Be’ mi’ tempi; a Perignano (Casciana terme Lari) per la festa dell’estate e a Villamagna (Volterra) per Arci in festa.

In provincia di Lucca fino a domenica 18 agosto a Spianate (Altopascio) si svolge la sagra della polenta a palle. Infine le sagre in provincia di Siena durante il weekend del 4 agosto: crostini e pici fatti a mano a Castiglione d’Orcia (Siena) e ciaccino a Ciciano, frazione di Chiusdino, in contemporanea alla rievocazione di un antico gioco, il Torneo di Palla Eh!.