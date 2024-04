25 aprile, musei gratis a Firenze: l’elenco e gli orari

- Pubblicità -

Il 25 aprile, i musei statali sono gratis anche Firenze. Quest’anno, in tutta Italia, il Ministero della Cultura replica l’apertura gratuita dei luoghi d’arte, per celebrare la Festa della Liberazione. In città, dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia fino alle Cappelle medicee, sarà possibile passare una giornata ammirando i più grandi capolavori senza spendere un euro, in 9 luoghi normalmente a pagamento. Vista l’alta affluenza di turisti con gli alberghi ormai sold out, bisognerà armarsi di pazienza e mettersi in fila. Come succede ogni prima domenica del mese, durante le giornate di ingresso gratuito nei musei il servizio di prenotazione è sospeso. Ma vediamo gli orari del 25 aprile dei musei aperti gratis a Firenze. Venerdì, sabato e domenica invece saranno in vigore le normali tariffe.

Elenco e orario dei musei gratis a Firenze il 25 aprile

Ecco quindi quali saranno i musei statali aperti gratuitamente per tutti, fiorentini e turisti durante la giornata di giovedì 25 aprile 2024:

Galleria degli Uffizi , gratis il 25 aprile dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30)

, gratis il 25 aprile dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30) Palazzo Pitti , dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30)

, dalle ore 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30) Giardino di Boboli , dalle ore 8.15 alle 18.30

, dalle ore 8.15 alle 18.30 Museo del Bargello , dalle 8.15 alle 13.50

, dalle 8.15 alle 13.50 Cappelle Medicee , dalle 8.15 alle 18.50

, dalle 8.15 alle 18.50 Chiesa e Museo di Orsanmichele, dalle 8.30 alle 18.30

dalle 8.30 alle 18.30 Palazzo Davanzati, dalle 8.15 alle 13.50

dalle 8.15 alle 13.50 Museo di San Marco , dalle ore 8.15 alle 13.50

, dalle ore 8.15 alle 13.50 MAF Museo archeologico nazionale di Firenze, dalle ore 8.30 alle 14.00

I dettagli sui musei aperti gratis il 25 aprile in Toscana e in tutta Italia sono disponibili sul sito del Ministero della Cultura.

E i luoghi sempre a ingresso gratuito

A questi musei, che normalmente sono a pagamento, si aggiungono i luoghi d’arte statali che a Firenze sono sempre gratis. Il 25 aprile saranno visitabili due cenacoli (di Sant’Apollonia ore 8.15-13.50; di Andrea del Sarto ore 8.15-13.50), il Giardino della Villa medicea di Castello dove di recente è stata riaperta la Grotta degli Animali (ore 8.30 – 18.30), la Villa medicea della Petraia (ingresso alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate). Qui tutti i musei di Firenze sempre gratis.