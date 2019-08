Come ogni prima domenica del mese i musei civici di Firenze sono gratis per i residenti nella Città metropolitana: il primo settembre torna la Domenica metropolitana anche con un programma di visite guidate dedicate a giovani e adulti e laboratori pensati per le famiglie con bambini, grazie al sostegno di GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

Le visite guidate del primo settembre

Per quanto riguarda i “grandi” in Palazzo Vecchio gli itinerari guidati permetto di scoprire i passaggi segreti (ore 10.00 e 11.30) o la storia dell’edificio (ore 15.00 e 16.30). In Palazzo Medici Riccardi le guide spiegano le vicende legata alla dimora dei Medici (ore 15.00 e 16.30) mentre un evento evocativo ricorda l’addio che la giovane Caterina de’ Medici organizzò nel palazzo di famiglia nel 1533 (ore 19.30).

Visite guidate anche alle mostre in corso al Museo Novecento (“Da Modigliani a Schiele, da De Chirico a Licini” ore 15.30 e “Solo. Gino Severini” ore 17.00), alle mostre del Forte Belvedere (ore 11.00 e 12.30), al Memoriale di Auschwitz in piazza Bartali (10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30), a Torre San Niccolò (ogni mezz’roa dalle 16.00 alle 18.30).

Le attività per bambini della Domenica metropolitana

Due invece i laboratori per bambini in Palazzo Vecchio: “In bottega, dipingere in fresco (dagli 8 ai 12 anni) per creare un piccolo affresco e “La favola della Tartaruga con la vela” (dai 4 ai 7 anni) per andare a caccia di questo simbolo “nascosto” nelle varie stanze del palazzo.

Tutte attività, sia per adulti che per i bimbi, sono gratuite per i residenti nella Città metropolitana di Firenze, ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare tra lunedì 26 e sabato 31 agosto ore 9.30-13.00 e 14.00-17.00 ai numeri 055-2768224, 055-2768558 e via mail all’indirizzo [email protected] .

Musei gratis per la Domenica metropolitana del primo settembre, gli orari

Gratuito per i residenti, ma senza prenotazione, l’accesso ai musei civici. Ecco l’elenco completo di quelli aperti il primo settembre 2019 per la Domenica metropolitana:

Museo di Palazzo Vecchio (orario 9.00/23.00)

(orario 9.00/23.00) Torre di Arnolfo (orario 9.00/21.00, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 20.00)

(orario 9.00/21.00, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 20.00) Santa Maria Novella (orario 12.00/17.30)

(orario 12.00/17.30) Museo Stefano Bardini (orario 11.00/17.00)

(orario 11.00/17.00) Fondazione Salvatore Romano (orario 13.00/17.00)

(orario 13.00/17.00) Museo Novecento (orario 11.00/20.00)

(orario 11.00/20.00) Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (orario 13.00/17.00, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.15)

in Santa Maria del Carmine (orario 13.00/17.00, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.15) Museo del Ciclismo Gino Bartali (orario 10.00/16.00)

(orario 10.00/16.00) Palazzo Medici Riccardi (orario 9.00/19.00)

(orario 9.00/19.00) Forte Belvedere (orario 11.00/20.00).

A questi musei si aggiungono il Museo della Misericordia di piazza Duomo che alle 15.30 propone una visita guidata (prenotazione obbligatoria allo 055-2393917) e l’entrata gratuita al Museo Zeffirelli dalle 10.00 alle 18.00.