Palazzo Strozzi, le grandi mostre 2021 a Firenze

Palazzo Strozzi, la fondazione nel cuore di Firenze, guarda al futuro e propone tre grandi mostre per l’anno 2021. Dopo l’annus horribilis 2020 – che pure ha segnato un piccolo record, con oltre 60mila visitatori per la mostra di Tomas Saraceno che si è conclusa all’inizio di novembre – Palazzo Strozzi si appresta a dare il benvenuto a tre nuove esposizioni spalmate tra la fine di quest’anno e il 2021: l’installazione site specific We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore, la mostra “American Art 1961-2001. Da Andy Warhol a Kara Walker” dal 6 marzo al 25 luglio 2021 e infine “Shine. Jeff Koons” dal 23 settembre 2020 al 23 gennaio 2022.

Palazzo Strozzi, a dicembre 2020 la luminaria di Marinella Senatore

La prima ospite confermata è Marinella Senatore artista che quest’estate ha “prestato” le sue celebri luminarie, ispirate a quelle della tradizione popolare dell’Italia meridionale, alla sfilata di alta moda organizzata da Christian Dior nelle strade di Lecce.

A partire dal 3 dicembre 2020 (e fino al 7 febbraio 2021) un’installazione luminosa site specific dal titolo “We Rise by Lifting Others” sarà ospitata nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. La buona notizia è che all’interno del cortile si potrà transitare anche qualora la chiusura dei musei imposta dal governo venisse prolungata perché i portoni di Palazzo Strozzi rimarranno sempre aperti.

All’installazione verrà affiancato un programma di workshop (che con buone possibilità si svolgeranno online) incentrati sull’idea di attivazione sociale e di costruzione di comunità attraverso la pratica performativa.

Andy Warhol e gli americani, la prima mostra del 2021 a Palazzo Strozzi

Dal 6 marzo al 25 luglio 2021 Palazzo Stozzi a Firenze ospiterà “American Art 1961-2001. Da Andy Warhol a Kara Walker” una grande mostra, a cura di Vincenzo de Bellis e Arturo Galansino, che per la prima volta racconta l’arte moderna negli Stati Uniti tra due momenti storici decisivi, l’inizio della Guerra del Vietnam e l’attacco dell’11 settembre.

Una selezione di oltre 80 opere di 55 artisti americani tra cui Robert Mapplethorpe, Kerry James Marshall, Bruce Nauman, Cindy Sherman, Robert Rauschenberg, Kara Walker e Andy Warhol prese in prestito dal Walker Art Center di Minneapolis, tra i più importanti musei di arte contemporanea del mondo.

Jeff Koons, a Palazzo Strozzi la mostra della superstar dell’arte

Infine dal 23 settembre 2021 (fino al 23 gennaio 2022) a Palazzo Strozzi arriva Shine l’attesissimo appuntamento dedicato alla superstar dell’arte Jeff Koons, la più grande mostra dedicata all’artista in Italia. A cura di Arturo Galansino e Joachim Pissarro, la mostra accoglie a Firenze alcune tra le opere più celebri di questo maestro contemporaneo. Dalla riproduzione dei celebri giocattoli gonfiabili alle varie citazioni del mondo della pubblicità e del consumismo, Koons e le sue opere sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo.

Attraverso un’ampia selezione dei più celebri dipinti e sculture della sua carriera, la mostra indaga il concetto di shine tra splendore e bagliore, preziosità e banalità, essere e apparire: un gioco di ambiguità che caratterizza il lavoro di Koons nell’utilizzo di materiali e soggetti che mettono in discussione il nostro rapporto con la realtà quotidiana e il concetto stesso di opera d’arte.

Palazzo Strozzi, le mostre 2021 a Firenze: i biglietti e le info

“We Rise by Lifting Others”, l’istallazione di Marinella Senatore, sarà aperta al pubblico gratuitamente tutti i giorni dalle 9 alle 20. Per quanto riguarda “American Art 1961-2001. Da Andy Warhol a Kara Walker” e “Jeff Koons. Shine”, bisognerà aspettare le nuove disposizioni in merito alla riapertura del museo e consultare il sito di Palazzo Strozzi.