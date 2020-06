Cosa cambia dal 3 giugno: cosa si può fare e dove si può andare

Passo dopo passo arrivano novità. Per definire cosa cambia dal 3 giugno probabilmente non sarà necessario un nuovo decreto del premier Conte, visto che le regole di massima su cosa si può fare sono già state definite dai precedenti dpcm per l’emergenza coronavirus anche per quanto riguarda gli spostamenti. Da mercoledì, ha stabilito l’ultimo provvedimento sulla fase 2, cambia la mappa del “dove si può andare”, con l’apertura alla libera circolazione tra le regioni. Ora si discutono solo gli ultimi dettagli con i governatori. Via libera anche ai viaggi all’estero, ma solo verso alcuni Paesi, restano le norme per limitare la diffusione del virus Covid-19.

Insomma anche d’estate e durante le vacanze dovremmo continuare a convivere con mascherine e distanza di sicurezza, mentre per ritornare al cinema o al teatro basterà pazientare un altro po’. Discorso diverso invece per le discoteche. Intanto c’è chi dà per certa una conferenza stampa di Conte per un nuovo messaggio agli italiani. Ma vediamo in sintesi cosa cambia dal 3 giugno, cosa si può fare (e cosa no) e soprattutto dove si può andare.

Spostamenti tra regioni, l’apertura senza quarantena

Come detto dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra regioni senza più la necessità dell’autocertificazione: si può quindi andare a fare visita ai congiunti e ai parenti in un’altra regione, raggiungere le seconde case, fare le vacanze fuori dai confini regionali, al mare o in montagna, e via dicendo. Negli ultimi giorni c’è stato un gran discutere tra i vari governatori sul da farsi, anche con l’ipotesi di mini-quarantene o di test sierologici obbligatori per viaggiare, ma molte di queste ipotesi sembrano ormai tramontate e ora mancano solo gli ultimi dettagli per trovare una quadra.

Si può uscire dalla regione (anche dalla Lombardia)

Dal 3 giugno potrà uscire anche dalla Lombardia, regione con il numero maggiore di contagi da coronavirus (ma in diminuzione), e anche fare ingresso in Sardegna senza l’obbligo di un passaporto sanitario: al momento, voci e agenzie di stampa, danno per certa l’apertura senza vincoli agli spostamenti, c’è però l’ipotesi che le Regioni possano “tracciare” i turisti per 15 giorni (registrando i nomi chi entra e chi esce per un’eventuale indagine epidemiologica) e quella di proporre, ma senza obbligo, un test sierologico ai villeggianti.

Viaggi in auto: in quanti?

Non cambia niente per quanto riguarda gli spostamenti in macchina o in moto, come vi spieghiamo in questo articolo. Restano in vigore le regole anti-coronavirus che stabiliscono la distanza tra le persone di almeno un metro, anche dentro l’abitacolo o in sella a una due ruote, se non si è conviventi.

Dove si può andare: i viaggi all’estero al 3 giugno

Dal 3 giugno via libera anche ai viaggi all’estero: non si può andare però fuori dal continente. I “paletti” per gli spostamenti internazionali sono stati fissati dal decreto del 17 maggio, con un elenco di Paesi verso cui si può viaggiare (qui la lista). Resta ben inteso che gli Stati esteri potranno decidere regole proprie per l’ingresso dei turisti stranieri. Sempre il 3 giugno, l’Italia riapre i confini agli altri Paesi comunitari, senza prevedere una quarantena per chi arriva dall’estero.

Cosa non si può ancora fare dal 3 giugno: le regole

Rimangono poi in vigore tutte le norme per prevenire la diffusione del coronavirus: dal 3 giuno quindi si dovrà sempre rispettare la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, mentre la mascherina è obbligatoria negli spazi chiusi accessibili al pubblico (compresi bus, aerei e taxi) e quando non è possibile rispettare il distanziamento sociale. Quindi, ad eccezione dei conviventi in una stessa abitazione, non sono permessi baci e abbracci con familiari, amici e conoscenti. Si potrà andare a cena da amici, ma sempre rispettando le distanze e senza fare feste o eventi che creino assembramenti di persone.

Coronavirus, dopo il 3 giugno: quando la prossima fase

Troppo presto per parlare della riapertura delle discoteche, nonostante alcune Regioni ci stiano pensando. Il 3 giugno non cambia niente per cinema e teatri, ma in questo caso basterà aspettare ancora poco: si potrà andare a vedere un film o uno spettacolo (mantenendo la distanza e per un massimo di 200 persone nei luoghi chiusi) dal 15 giugno quando è prevista l’apertura di queste attività. Stessa data anche per gli spettacoli all’aperto, che potranno ospitare al massimo mille spettatori.