È stato aperto un cantiere nella strada vicino a casa, con tanto di divieto di sosta? L’app invia una notifica. C’è un incidente sul percorso verso il lavoro? Sul cellulare arriva un avviso. È il giorno della pulizia strade? L’applicazione da promemoria. È questa la novità dell’app IF – Infomobilità di Firenze: non solo aggiornamenti in tempo su traffico, lavori stradali, orari dei bus e parcheggi, ma soprattutto notifiche personalizzate in base ai tragitti quotidiani di ogni utente.

Basta scaricare gratuitamente questo “programmino” per lo smartphone dal Play Store di Google (Android) e dall’App Store (iPhone Apple), impostare il proprio profilo selezionando il percorso casa-lavoro e i mezzi di trasporto usati, per poi ricevere segnalazioni calibrate sugli spostamenti di tutti i giorni.

App IF – Informobilità Firenze: tutti possono scaricare l’applicazione

Dopo la fase di test che ha coinvolto 1.200 utenti, con 600 suggerimenti utili per l’implementazione, l’applicazione è ora a disposizione di tutti. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione della Settimana europea della mobilità 2020, dal 16 al 22 settembre, a cui Firenze aderisce ormai da 18 anni.

L’app è stata realizzata grazie al finanziamento dei Fondi europei nell’ambito del programma PON Metro.

Come funziona, dal traffico al parcheggio

Viabilità in tempo reale, la mappa dei cantieri aperti, gli orari di autobus e tramvia, i giorni della pulizia strade, la disponibilità dei posti auto nelle strutture di Firenze Parcheggi, le colonnine elettriche per la ricarica libere, le piste ciclabili, gli avvisi di allerta meteo: l’app IF – Infomobilità Firenze contiene tutti gli aggiornamenti per chi si sposta in città. Presto saranno integrati anche i servizi di sharing per bici, auto, scooter e monopattini.

A differenza delle normali app, IF è basata sui dati che arrivano direttamente dal Comune di Firenze, anche con informazioni in tempo reale per lavori urgenti sulle strade e sulla viabilità, rilevate dalla centrale del traffico comunale.

Download dell’App IF – Infomobilità Firenze

Ecco i link diretti dove scaricare gratis l’app IF: