Come richiedere il Bonus TPL Firenze per l’abbonamento dell’autobus

Da fine agosto è possibile richiedere il “Bonus TPL” del Comune di Firenze, un’agevolazione che permette a studenti e nuovi abbonati di comprare l’abbonamento annuale ad autobus e tramvia al prezzo di 50 euro (oppure ricevere un contributo se non si è studenti e si era già abbonati). Il sostegno, per incentivare l’uso dei trasporti pubblici locali, è stato annunciato nei mesi scorsi dal sindaco Dario Nardella. In questi giorni Autolinee Toscane sta mandando una mail per informare gli utenti della novità.

Abbonamento dell’autobus: a quanto ammonta il Bonus TPL di Firenze e a chi spetta

L’importo del Bonus TPL per l’abbonamento annuale agli autobus urbani di Autolinee Toscane e alla tramvia varia a seconda della tipologia di utente, che deve essere residente a Firenze. In particolare per i nuovi abbonati (non iscritti al portale At-bus o che non siano compresi nel profilo degli “abbonati storici”, vedi sotto) e gli studenti nati tra il 1° gennaio 2005 e il 30 aprile 2010 che ne faranno richiesta l’abbonamento annuale costerà solo 50 euro (una sorta di “quota fedeltà”).

Non ci sono tetti Isee, ma se non si presenterà la DSU Isee la somma salirà a 110 euro. In questo caso il Bonus TPL del Comune di Firenze durerà inizialmente per 6 mesi e sarà confermato per altri 6 con la registrazione di 15 viaggi in bus o tramvia (vedi sotto). Non potrà essere cumulato con altre agevolazioni, ad esempio il Bonus trasporti, per i quale rimangono però pochissimi fondi.

Ci sono poi quelli che vengono definiti “abbonati storici“, ossia i cittadini (non studenti delle scuole secondarie) che negli ultimi 18 mesi hanno acquistato almeno 6 abbonamenti mensili (anche non consecutivi), oppure 2 abbonamenti trimestrali (anche non consecutivi) o un abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili (anche non consecutivi) o ancora un abbonamento annuale. Per loro il Bonus TPL prevede uno sconto di 50 euro per comprare un abbonamento annuale per gli autobus urbani di Firenze: quindi per questa tipologia di utenti l’abbonamento costerà 292,80 euro (contro i 342,80 previsti dalle nuove tariffe) oppure 237,50 euro per la riduzione Isee (contro i 287,50 euro del prezzo pieno). In questo caso si potrà cumulare l’agevolazione con altri sostegni locali e nazionali.

Come e quando richiedere il Bonus per comprare l’abbonamento dell’autobus di Firenze

È possibile fare domanda al Comune di Firenze del Bonus TPL dal 23 agosto e fino al 5 ottobre 2023 (sempre che i fondi non si esauriscano prima), come spiegato in rete civica. Per ottenere l’agevolazione è necessario scaricare l’App If – Infomobilità Firenze, registrarsi, entrare nella sezione “Party con noi” e inserire tutti i dati (codice fiscale, numero carta di identità, numero dichiarazione ISEE) e seguire la procedura.

Dopo aver concluso questo primo passo, l’utente avrà 15 giorni di tempo per comprare l’abbonamento annuale all’autobus sul sito di Autolinee Toscane (Firenze urbano). Lo sconto sarà visibile nel carrello dopo aver selezionato il titolo di viaggio.

La registrazione dei viaggi, per estendere l’agevolazione di 6 mesi

Per i nuovi abbonati e gli studenti il Bonus TPL durerà 6 mesi e per rinnovarlo anche nei successivi 6 mesi bisognerà registrare sulla app IF con il proprio smartphone almeno 15 viaggi entro il 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalla procedura (qui il pdf, con le spiegazioni).