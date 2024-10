Apre lo Starbucks in via del Corso, il terzo nel centro di Firenze

- Pubblicità -

Da venerdì 11 ottobre apre lo Starbucks di via del Corso, il terzo punto vendita della “sirena verde” nel centro di Firenze, il quinto se si amplia lo sguardo a tutta la provincia. Stavolta il Frappuccino arriva dentro un edificio storico, Palazzo Portinari Salviati, una struttura ricettiva di alta fascia al cui piano terra è stato ritagliato uno spazio per la nuova caffetteria.

Com’è il nuovo Starbucks in via del Corso a Firenze

Grande 200 metri quadrati, il punto vendita Starbucks di via del Corso darà lavoro a 26 persone e sarà aperto tutti i giorni con orario 7-21. Accanto allo spazio della caffetteria anche una saletta con tavolini e sedie per un totale di 30 posti a sedere. Per quanto riguarda l’arredamento, arriveranno anche opere d’arte botaniche, che richiamano i vigneti intorno a Firenze. Il menù comprende l’offerta completa dei prodotti della catena americana, comprese le bevande autunnali, il Pumpkin Spice Latte (latte speziato alla zucca), il Frappuccino e snack come bagel e toast.

Cinque caffetterie (e altre sorprese in vista)

Lo Starbucks di via del Corso si aggiunge a quelli di via de’ Cerretani, del sottopassaggio della stazione Santa Maria Novella, del drive thru di via Canova (zona Isolotto) e del primo negozio aperto in provincia di Firenze, nel centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. In Toscana un sesto punto vendita si trova a Livorno, presso le Officine storiche di Porta a Mare. “Siamo entusiasti di tagliare il nastro del quinto store a Firenze, per una presenza sempre più capillare in una delle città simbolo del patrimonio artistico e architettonico italiano”, ha spiegato Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy. Nei prossimi mesi, ha detto, arriveranno nuove sorprese per gli appassionati della sirena verde.