Coprifuoco in Toscana e a Firenze: il punto della situazione

Se in Lombardia, Lazio e Campania scatta lo stop agli spostamenti durante la notte con il ritorno dell’autocertificazione, il coprifuoco in Toscana non ci sarà, almeno per il momento: la linea indicata dal neo governatore Eugenio Giani dopo la prima riunione della giunta è quella di misure mirate con la possibilità di “zone rosse locali” per evitare gli assembramenti. Niente coprifuoco anche a Firenze, dove il sindaco Dario Nardella ha vietato lo stazionamento delle persone in 10 tra piazze e vie della movida.

Fino al prossimo 13 novembre, l’ultimo Dpcm del governo ha dato la possibilità ai primi cittadini di disporre la chiusura al pubblico delle zone a rischio assembramenti e di stabilire misure restrittive.

Coprifuoco in Toscana: “meglio misure mirate anti-Covid”

Nel breve periodo non sarà disposto un lockdown regionale né un coprifuoco in Toscana, ha spiegato Eugenio Giani anche se c’è “la necessità di trovare delle misure mirate che possano evitare il più possibile contatti non necessari”, ha detto il governatore. Il presidente della Regione sta “ragionando sul medio periodo”, raccogliendo dati per capire cosa ci si può aspettare dall’andamento del coronavirus sul territorio nei prossimi mesi e sulle azioni di prevenzione da intraprendere.

La linea, condivisa con le Asl, è quella di interventi mirati, discussi insieme ai singoli Comuni per individuare le zone più a rischio di assembramenti e pensare così restrizioni specifiche.

No al coprifuoco a Firenze, 10 piazze della movida “chiuse” la sera: dove e quando

La linea light della Regione Toscana sul coprifuoco è anche quella seguita da molti sindaci, da Pisa a Firenze i primi cittadini scelto la strada del “divieto di sosta pedonale” per evitare gli assembramenti soprattutto durante i fine settimana. A Firenze in particolare, durante le notti del weekend, è vietato lo stazionamento in 10 zone calde della movida e l’ingresso in piazza Santo Spirito rimane a numero chiuso.

Cosa cambia, come funziona e dove scatta la misura anti-Covid? Nelle aree individuate del centro di Firenze, ogni venerdì e sabato, dalle 19.00 alle 2.00 di notte non sarà possibile fermarsi, anche se a piedi. Si potrà però passare per andare a casa, oppure in negozi e locali aperti. Ecco dove scatta questo divieto di stazionamento il venerdì e sabato sera:

Piazza Strozzi

via Strozzi

via Sassetti

piazza della Repubblica

via Pellicceria

Sant’Ambrogio

via Pietrapiana

piazza dei Ciompi

Borgo La Croce (fino a via della Mattonaia)

L’accesso a piazza Santo Spirito resta contingentato a un massimo di 1.000 persone con controlli ai varchi.

Sono previsti controlli delle forze dell’ordine e multe per chi non rispetta l’obbligo di indossare la mascherina e il divieto di assembramento, da 400 a 1.00 euro.

Come funziona il “mini-coprifuoco” a Firenze e in Toscana: posso andare al ristorante e al pub?

In concreto, nelle 10 zone fiorentine individuate dal Comune di Firenze, non scatterà un coprifuoco vero e proprio: i locali come pub, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie possono restare aperti fino a mezzanotte, come previsto a livello nazionale dal Dpcm del 18 ottobre, ma dalle 18.00 in poi è permesso consumare solo al tavolo (massimo 6 persone per ogni tavolo) o l’asporto con il divieto di consumo nelle vicinanze delle attività.

Ogni venerdì e sabato dalle ore 19.00 alle 2.00 nelle 10 aree che abbiamo specificato nel paragrafo precedente, si potrà andare al ristorante o stare seduti al tavolo di un pub, ma non sarà permesso fermarsi a chiacchierare o sorseggiare un drink davanti ai locali e in strada.