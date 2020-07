Bonus maggio casse private: professionisti ancora in attesa dei 1000 euro

Il Decreto rilancio è legge, ma il destino del bonus di maggio da 1000 euro per i professionisti iscritti alle casse private è ancora tutto da decidere: serve il decreto attuativo interministeriale che stabilisca regole e modalità di erogazione. Probabile che i professionisti di Cassa forense, Cassa geometri, Enpam, Inarcassa, Enpap e le altre casse previdenziali privatizzate in attesa del bonus dovranno aspettare fino ad agosto.

I professionisti non iscritti all’Inps ma alle casse previdenziali private legate a ciascun Ordine professionale di appartenenza hanno ricevuto i bonus da 600 euro dei mesi di marzo e aprile 2020 esattamente come gli altri lavoratori autonomi.

Bonus casse private maggio 2020: a quando?

Per i liberi professionisti Inps il bonus di maggio è stato aumentato a 1000 euro, con la condizione però di di poter dimostrare un calo del fatturato di almeno di 33% nel secondo bimestre 2020.

Bonus professionisti maggio, le casse private aspettano novità dal decreto

Secondo quanto garantito dal governo, il bonus di maggio spetterà anche ai professionisti delle casse private nella stessa misura di 1000 euro. Non è ancora chiaro però con quali regole. Il Decreto rilancio garantiva 650 milioni di euro per il pagamento dei bonus di aprile e maggio agli iscritti alle casse private. Per aprile ne sono stati utilizzati 300. Il budget rimasto non basta ad aumentare l’indennità a 1000 euro per tutti, senza condizioni. Il decreto attuativo interministariale potrebbe, in teoria, destinare più risorse al bonus, ma in uno scenario in cui si fatica ancora a trovare le coperture finanziarie per tutte le misure previste l’ipotesi appare improbabile.

Si cercherà allora di restringere la platea? Quasi certamente, partendo proprio dal criterio del calo di fatturato già applicato ai liberi professionisti Inps. I ministeri competenti – Lavoro ed Economia – già questa settimana saranno al lavoro sul decreto attuativo interministeriale su tutte le misure che lo richiedono. Dovranno però passare ancora alcuni giorni prima che i professionisti delle casse private sappiano se potranno o no ricevere il bonus da 1000 euro di maggio.