Decreto agosto 2020, in Gazzetta Ufficiale presto il testo definitivo

Mancano solo gli ultimi ritocchi. Il decreto agosto 2020 si avvicina alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dove il testo definitivo sarà disponibile anche in pdf: ma quando esce il nuovo provvedimento del governo Conte con le misure economiche e i bonus per fronteggiare la crisi scatenata dal Covid? Proroga della cassa integrazione, della Naspi e del blocco dei licenziamenti, cashback con un rimborso di parte degli acquisti fatti con bancomat e carte di credito, rinvio delle cartelle esattoriali e proroga delle tasse con la possibilità di pagarle a rate, oltre a un “bonus casalinghe”: sono questi i punti principali del testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto salvo intese tecniche.

Questa formula vuol dire che sono possibili degli aggiustamenti ai 103 articoli che compongono il provvedimento, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore. In tutto sono stati stanziati 25 miliardi di euro.

Decreto agosto, quando esce il testo: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pdf)

Al momento la pubblicazione del testo definitivo del decreto agosto in Gazzetta Ufficiale è prevista entro Ferragosto, qui sarà disponibile in versione web e in pdf: da quel momento le misure resteranno in vigore per 60 giorni, ma come già successo con il decreto rilancio anche in questo caso il governo porterà in Parlamento il testo sotto forma di disegno di legge (dl), dando la possibilità alle due Camere di modificare le varie misure introducendo novità e correttivi.

Le novità del decreto legge di agosto 2020 (in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Tante le misure annunciate dallo stesso premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Ecco le novità principali del decreto agosto 2020, in attesa della pubblicazione del testo definitivo in pdf sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Proroga cassa integrazione, Naspi e blocco licenziamenti Covid

Sul fronte del lavoro la bozza del decreto di agosto stabilisce la proroga della cassa integrazione per un massimo di 18 settimane complessive, le indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll) sono allungate di 2 mesi, mentre rimane in vigore il blocco dei licenziamenti ed è possibile rinnovare i contratti a tempo determinato in scadenza dopo i primi 12 mesi senza casuale (ma lo si può fare solo una volta e per una durata complessiva massima che rimane di 24 mesi, come previsto dal decreto dignità).

In arrivo bonus da 1.000 e 600 euro, confermato il reddito di emergenza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di agosto arriveranno per le famiglie più bisognose altri 400 euro per il reddito di emergenza (Rem), mentre sarà previsto anche un nuovo bonus da 1.000 euro per i lavoratori stagionali di turismo, terme e spettacolo danneggiati dall’emergenza Covid, oltre a un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Il decreto agosto: scadenze fiscali, proroga delle tasse e rate

Dopo il rinvio delle scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio, il decreto agosto prevede la proroga dei versamenti: la metà delle cifre dovute allo Stato potrà essere pagata in un’unica rata senza interessi entro il 16 settembre 2020 oppure “spezzata” in un massimo di 4 rate mensili (la prima va versata sempre entro il 16 settembre). L’altro 50% delle tasse potrà essere pagato a rate, con un massimo di 24 rate, una ogni mese. Slitta al 15 ottobre 2020 poi la sospensione delle cartelle esattoriali.

Cashback e bonus casalinghe, cosa dice il decreto di agosto

Altri due punti del testo del nuovo decreto legge sono il piano per i pagamenti elettronici e il “bonus casalinghe”. Il governo lancerà un progetto per incentivare l’uso di bancomat, carte di debito e carte di credito con la formula del cashback, ossia una parte della cifra spesa con le card di pagamento sarà restituita ai cittadini: al momento non è ancora chiaro come funziona questo meccanismo, né su quali beni di consumo sarà previsto il rimborso. Più dettagli arriveranno con la pubblicazione del decreto agosto in Gazzetta Ufficiale.

Infine è previsto un “bonus casalinghe”: non si tratta di un’indennità (come il bonus da 1.000 euro), ma di un fondo per la formazione delle donne che ammonta a 3 milioni l’anno, anche per incrementale le opportunità culturali e l’inclusione sociale di questa fascia di popolazione. Per chiarire come saranno usati questi fondi non basterà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto agosto, ma servirà un decreto attuativo del Ministero delle Pari Opportunità.