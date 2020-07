Bonus vacanze, dove richiederlo? Hotel e camping sono pochi

Dal 1° luglio 2020 parte il bonus vacanze, è possibile “spenderlo” per le proprie ferie in Italia al mare, in montagna o in campagna fino al 31 dicembre, ma è importante sapere anche dove richiederlo, perché al momento solo pochi hotel, agriturismi, bed & breakfast e camping lo accettano. Per questo molti hanno parlato di un possibile flop.

Prima di fissare un soggiorno, occorre infatti sincerarsi che la struttura dove si alloggia aderisca e far presente all’albergatore che si vuole usufruire del bonus per la vacanza. Questa agevolazione rientra tra le misure messe in campo dal Decreto Rilancio per dare una boccata d’ossigeno agli italiani e al turismo dopo il lockdown.

Bonus vacanze, dove richiederlo?

Dove richiedere dunque il bonus vacanze? Se si è intenzionati a usufruire di questo “sconto” sulla vacanza, bisogna essere accorti e pianificare bene le ferie, perché tra hotel, camping ma anche agriturismi, bed and breakfast e residence sono solo in pochi ad accettare questo sconto.

La decisione di accettare o meno il bonus – che si richiede tramite un voucher virtuale e la app IO – è infatti a discrezione dell’esercente e non tutti gli albergatori italiani (per i quali il bonus si trasforma in un credito d’imposta) hanno deciso di farlo. A onor del vero sono solo una piccola percentuale le strutture ricettive che danno questa possibilità ai vacanzieri d’Italia.

Hotel, campeggi, agriturismo: dove spendere il bonus vacanze, in Toscana e non solo

Il modo più semplice per capire se è possibile usufruire del bonus vacanze è collegarsi al portale di Federalberghi italyhotels.it, che grazie ad un filtro permettere di conoscere subito le strutture ricettive – comprensive di alberghi, campeggi, bed and breakfast, residence e villaggi turistici – che aderiscono all’iniziativa.

Per esempio in Toscana – facendo una simulazione sulla prima settimana di disponibilità – su 2397 strutture disponibili, solo 112 accettano il bonus vacanze. A Firenze, su 335, lo accettano solo 22. Spostandosi tra le località di mare della Toscana, a Forte dei Marmi, su 61 hotel si può usufruire dello “sconto” solo in 2 mentre a Viareggio lo accettano 5 strutture su 60. Nessuno dei 33 alberghi di Castiglion della Pescaia presenti sulla piattaforma accetta il bonus vacanze. Stessa situazione anche per la destinazione “montana” più frequentata della regione: all’Abetone, in provincia di Pistoia, nessun hotel prende il bonus.

E fuori dalla Toscana? Stessa situazione per le mete più amate: in Sicilia su 1065 strutture, 57 accettano il bonus mentre in Trentino Alto Adige su 3580 lo accettano 97 mentre a Capri, su 51 hotel trovati se ne può usufruire in appena 2. Non tutto è perduto però: gli hotel presenti su italyhotels.it non rappresentano infatti la totalità delle strutture del territorio italiano anche se sono un campione abbastanza vasto. Conviene sempre contattare l’albergatore e chiedere conferma.

Chi può richiederlo

Il bonus per la vacanza prevede dei requisiti di reddito e diversi importi (qui i dettagli) e possono richiederlo le famiglie con un Isee sotto ai 40 mila euro. Intanto il ministro con delega al Turismo ha fatto sapere che nelle prime 12 ore dall’attivazione del servizio, oltre 72 mila famiglie hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti il voucher digitale, per un totale di circa 35 milioni. Una ventina di famiglie lo hanno già speso nelle prime ore della partenza del bonus presso le strutture che aderiscono. Ulteriori dettagli anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.