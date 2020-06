Ben venga un aiuto per andare in vacanza. Ma dove spenderlo se non tutti lo accettano? Italyhotels, portale web di Federalberghi, pubblicherà l’elenco di hotel e strutture aderenti che accettano il bonus vacanze 2020, in questa estate e fino alla fine dell’anno.

Bonus vacanze, quali strutture che lo accettano?

Introdotto dal Decreto rilancio, il bonus vacanze è una delle misure straordinarie voluta dal governo per aiutare il settore del turismo a far fronte all’emergenza Covid 19 nell’estate 2020. Le strutture ricettive sono infatti tra le categorie più esposte al rischio di pesanti ripercussioni economiche dovute alla pandemia.

Si tratta di un contributo diretto alle famiglie che sceglieranno di trascorrere le vacanze 2020 in Italia.

C’è un solo requisito per ottenere il bonus vacanze: un Isee familiare inferiore a 40 mila euro. L’importo del bonus varia in base alla dimensione della famiglia.

500 euro per un nucleo composto da tre o più persone

per un nucleo composto da tre o più persone 300 euro per le coppie

per le coppie 150 euro per i single o comunque per i nuclei familiari costituiti da una sola persona

Bonus vacanze, come si richiede

Il Bonus vacanze 2020 funziona come sconto immediato sul prezzo del pernottamento per l’80% del suo valore. L’altro 20% verrà detratto nella dichiarazione dei redditi 2020.

Per richiedere il Bonus vacanze è stata predisposta una app. Per approfondire: Come richiedere il bonus vacanze 2020 con l’app IO. Il bonus può essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

Su Italyhotels le strutture aderenti al Bonus vacanze 2020

Non è però automatico che alberghi, bed & brekfast, agriturismi, campeggi e simili accettino il buono. Bisogna prima verificare se la struttura scelta aderisce all’iniziativa.

Per conoscere quali sono gli hotel e le strutture aderenti che accetteranno il Bonus vacanze 2020 si è mossa Federalberghi, che nei prossimi giorni pubblicherà l’elenco sul sito Italyhotels, italyhotels.it.

Si tratta di un portale web creato da Federalberghi, la federazione delle associazioni italiane degli alberghi e del turismo. Il sito raccoglie le strutture e le offerte attive sulle principali destinazioni turistiche italiane, di mare, montagna, città d’arte e laghi. È possibile cercare strutture ricettive e prenotare soggiorni direttamente online. Nei prossimi giorni, Federalberghi indicherà su Italyhotels.it quali sono, tra le associate, le strutture aderenti al Bonus vacanze 2020.