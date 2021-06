Cashback, giugno 2021: quando viene pagato il rimborso e arriva il bonifico

Il primo periodo del cashback 2021 si chiude il 30 giugno e sempre più persone si chiedono quando viene pagato il rimborso e quando arriva l’accredito della liquidazione del super-premio da 1.500 euro. Il progetto ha avuto un discreto successo, ma ancora si discute su cosa succederà dal 1° luglio, se le regole saranno cambiate o se questa iniziativa sarà cancellata per destinare i fondi ad altre misure. Ecco, spiegati in modo semplice, i tempi del pagamento del cashback, cosa fare quando non accreditano i soldi del rimborso e come usare il portale reclami.

Il rimborso massimo che vene pagato per il cashback di giugno 2021 e come viene accreditato

Il rimborso del cashback 2021 arriva a un importo massimo di 150 euro, in ogni periodo dell’iniziativa: dunque chi dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 ha fatto almeno 50 transazioni valide usando nei negozi fisici bancomat, carte di credito e di pagamento elettronico si vedrà accreditare la “liquidazione” della cifra accumulata (il 10% degli acquisti) fino a un massimo di 150 euro. In più se si è tra i 100.000 italiani che in questi 6 mesi hanno effettuato il numero maggiore di transazioni elettroniche, si avrà diritto anche al super cashback da 1.500 euro, un bel po’ di soldi.

Ecco come funziona: il rimborso del cashback di gennaio-giugno 2021 viene pagato via bonifico, quando si sono conclusi i controlli di rito, e arriva direttamente sul conto corrente indicato durante la registrazione sull’app IO. Tramite l’applicazione si può cambiare l’Iban per l’accredito, ma solo fino alla chiusura del periodo di accumulo del cashback, in questo caso fino al 30 giugno. L’applicazione consente anche di controllare il numero e la tipologia di transazioni valide e la cifra “guadagnata” fino a quel momento. Ricordiamo poi che pagando nei negozi con carte elettroniche è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, che funziona con estrazioni di premi in denaro.

Quando accreditano il cashback: non viene pagato subito il 30 giugno 2021, ecco quando arriva

Se le transazioni elettroniche sono istantanee, per il rimborso del 10% bisogna aspettare: il pagamento del cashback è accreditato 60 giorni dopo il periodo indicato per gli acquisti. Dunque ecco quando viene pagato il rimborso del primo cashback del 2021: i soldi del “bonus” accumulato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 vengono versati sul conto entro il 29 agosto dalla Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici che gestisce il programma.

Se le regole saranno confermate anche per i successivi periodi, il calendario dei rimborsi proseguirà in questo modo:

per le transazioni valide tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021 , il rimborso verrà accreditato entro febbraio 2022

, il rimborso verrà accreditato entro febbraio 2022 per l’ultima tranche di cashback (1° gennaio – 30 giugno 2020) i soldi arriveranno ad agosto 2022.

Il portale reclami per chi non riceve il rimborso

Chi non riceverà il rimborso del cashback giugno o si vedrà versare un importo inesatto, potrà presentare un reclamo sul portale predisposto da Consap. Ricordiamo che la concessionaria ha tempo fino al 29 agosto 2021 per fare il versamento sul conto corrente e il reclamo può essere presentato solo dopo il 30 giugno. Se una volta ricevuti i soldi, si riscontreranno anomalie si potrà inserire una ichiesta registrandosi sul Portale reclami (questo il link diretto) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo del cashback, quindi entro fine ottobre. Consap avrà 30 giorni di tempo dall’inserimento del reclamo per fare i controlli del caso e dare un riscontro all’utente.