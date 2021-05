Come cambia il Dpcm e quando esce il nuovo decreto (maggio 2021)

Non ci sarà un nuovo Dpcm nel mese di maggio 2021: il governo Draghi approverà infatti un ulteriore decreto legge sulle riaperture per rimodulare le regole anti-Covid nei prossimi mesi, dallo spostamento del coprifuoco alle 23 all’apertura dei centri commerciali nel weekend, mentre sarà rinviato l’ok alle feste per i matrimoni. È stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi a indicare la linea della prudenza e dell’allentamento graduale delle restrizioni, durante il question time alla Camera del 12 maggio (qui il video dell’intervento). Ecco quando esce il nuovo decreto di maggio 2021 e come cambieranno i divieti del Dpcm.

Il nuovo decreto di maggio 2021 cambierà il vecchio Dpcm: quando esce il calendario delle riaperture

Il decreto legge riaperture del 22 aprile ha modificato in parte le regole, ma per molti divieti ha rinviato al Dpcm del 2 marzo 2021: nella seconda parte di maggio alcune di queste restrizioni finiranno sotto la lente di ingrandimento del governo. Varie anime della maggioranza spingono per diminuire la stretta, mentre le Regioni chiedono un cambiamento nei parametri con cui sono decisi i colori Covid. Il premier Draghi in Parlamento ha chiesto “ancora un po’ di pazienza”, perché le ragioni economiche delle riaperture devono essere bilanciate con quelle della salute, ha detto.

Le misure saranno valutate durante la cabina di regia di lunedì 17 maggio, che analizzerà i dati sull’epidemia. Nulla cambierà dunque nell’immediato, dal 15 o dal 17 maggio, rispetto al calendario già stabilito. Ma quando esce il nuovo decreto di maggio 2021 e come cambieranno i divieti del vecchio Dpcm? Al momento l’ipotesi è di prevedere l’entrata in vigore del nuovo decreto dal 24 maggio, con poco meno di una settimana a disposizione per condividere il testo con le Regioni e i partiti che compongono il governo Draghi.

Coprifuoco, centri commerciali nel weekend, riapertura dei ristoranti al chiuso, matrimoni: i divieti del Dpcm

Per il nuovo decreto di maggio 2021, all’esame del governo finiranno molti divieti previsti dall’ultimo Dpcm, a cui rimandava anche il dl riaperture: dal coprifuoco alle 22, alla chiusura dei centri commerciali nel weekend, fino allo stop alle feste per i matrimoni. Per quanto riguarda il coprifuoco, il cambio di orario non scatterà né il 15, né il 17 maggio, ma con molta probabilità dal 24 maggio e solo in zona gialla: l’ipotesi prevalente è di spostarlo dalle 22 alle 23 e non a mezzanotte, lasciando la porta aperta a un’eventuale abolizione in estate.

Pare più vicina la riapertura dei centri commerciali nel weekend per le regioni in zona gialla: il divieto previsto dal vecchio Dpcm potrebbe cadere già dal fine settimana successivo all’entrata in vigore de nuovo decreto, da sabato 29 e domenica 30 maggio 2021. Si discute sulla possibilità di anticipare di qualche giorno il pranzo al chiuso nei ristoranti, al momento autorizzato dal 1° giugno in zona gialla, e di introdurre anche la possibilità di cenare al coperto. Draghi ha invece chiesto pazienza al settore del wedding. Nell’immediato le regole del Dpcm sulle feste per i matrimoni non cambiano, ma il nuovo decreto fisserà una data per la ripartenza per i ricevimenti di nozze, che in molti indicano essere il 15 giugno 2021.

La bozza nuovo decreto e il testo in Gazzetta Ufficiale

Dunque ecco in sintesi le ipotesi sulla bozza del nuovo decreto del 24 maggio 2021:

dal 24 maggio cambio di orario per il coprifuoco dalle 22 alle 23

centri commerciali aperti nel weekend dal 29 maggio (zona gialla)

feste di matrimonio in zona gialla dal 15 giugno 2021

cambio di colore automatico in base all’incidenza dei contagi e all’indice Rt dei ricoveri in ospedale (non più per l’Rt dei sintomatici)

Come detto queste nuove regole sulle riaperture dovranno essere confermate ufficialmente. Le novità si conosceranno in dettaglio solo quando dal Consiglio dei ministri uscirà il nuovo decreto di maggio 2021, dopodiché il provvedimento dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e infine il testo verrà pubblicato nel pdf e sul sito della Gazzetta Ufficiale.