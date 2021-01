Che colore siamo oggi: zona e colori delle regioni d’Italia (19 gennaio)

Festivi, feriali, weekend, ordinanze e deroghe. Con le sfumature che cambiano così spesso può essere difficile capire di che colore siamo: ecco la mappa con i colori di tutte le regioni d’Italia aggiornata a oggi, 19 gennaio. Uno strumento aggiornato ogni giorno, per orientarsi meglio tra quello che si può e non si può fare.

A regolare il colore delle regioni è – ad oggi, 19 gennaio – l’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, emanata venerdì 15 gennaio e in vigore da domenica 17 gennaio.

Che colore siamo oggi: la mappa delle regioni

L’ordinanza stabilisce che ci siano cinque regioni e una provincia autonoma in zona gialla, 11 regioni in zona arancione e due regioni e una provincia autonoma in zona rossa. Il colore delle regioni per questa settimana sarà il seguente:

Zona gialla:

Campania

Basilicata

Molise

Provincia autonoma di Trento

Sardegna

Toscana

Zona arancione:

Abruzzo

Calabria

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Veneto

Piemonte

Puglia

Umbria

Valle d’Aosta

Zona rossa

Lombardia

Provincia autonoma di Bolzano

Sicilia

Questa classificazione delle regioni per colore rimarrà invariata per tutta la settimana, almeno sulla carta. C’è infatti l’incognita del ricorso che la Lombardia ha già preannunciato contro la decisione del ministro e che dovrebbe essere depositato proprio oggi. Se accolto, potrebbe cambiare il metodo di valutazione dei dati, con possibili conseguenze a cascata anche sulle altre regioni. La prossima ordinanza del ministro arriverà ad ogni modo venerdì 22 gennaio e conterrà la nuova classificazione elaborata sulla base del rapporto epidemiologico settimanale dell’Istituto superiore di sanità.

Covid, il colore e la zona delle regioni oggi

Nessuna regione si trova ancora in zona bianca, la nuova classificazione introdotta dall’ultimo Dpcm per i territori che abbiano un indice Rt inferiore allo 0,5. Ancora non ce ne sono in Italia.

Proprio l’indice Rt è il parametro principale da tenere d’occhio per capire di che colore siamo nelle regioni d’Italia oggi.

zona gialla con indice Rt fino al valore 1

con indice Rt zona arancione con indice Rt superiore a 1

con indice Rt zona arancione con indice Rt superiore a 1,25

Cosa si può fare in zona gialla, arancione e rossa? Le regole cambiano e sono più restrittive via via che si sale nello scenario di rischio. Cambiano, ad esempio, la possibilità di spostarsi, le modalità per fare visita a parenti e amici. Altre regole uguali per tutti riguardano invece il coprifuoco alle 22 e il numero di persone ammesse nella stessa auto.