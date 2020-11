Zona arancione, visita ai congiunti: si può andare fuori comune o no

Un sottile confine. È quello che separa cosa è consentito fare e cosa invece è vietato durante l’emergenza Covid. Un caso particolare è quello della visita ai congiunti che vivono fuori comune, se ci si trova in una zona arancione: si può andare a vedere i parenti, gli amici o il fidanzato se queste persone abitano in comuni diversi? La questione non è così semplice, ecco le regole.

Zona arancione e rossa: si possono vedere i congiunti?

Prima di tutto prendiamo in considerazione il caso più facile, quello in cui i congiunti si trovano nello stesso comune: nelle regioni zona rossa c’è il divieto di far visita ad amici e parenti non conviventi in qualsiasi luogo all’aperto o al chiuso (come succedeva nel lockdown), mentre per la zona arancione l’ultimo Dpcm prevede solo una “forte raccomandazione”.

Quindi, se ci si trova in una zona arancione, come in Toscana, e i congiunti abitano nello stesso Comune il decreto non introduce un divieto esplicito, ma “raccomanda fortemente” di non ricevere a casa amici, parenti e persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Resta comunque il divieto agli spostamenti dalle ore 22.00 alle 5.00 del mattino per il cosiddetto coprifuoco (salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità): in questo orario non si possono andare a vedere i congiunti anche se vivono nello stesso comune, sia fuori che in casa.

Zona arancione: si può andare a far visita ai congiunti fuori Comune? E il fidanzato?

La questione della visita tra congiunti che vivono in Comuni diversi, all’interno di una regione classificata come zona arancione, invece è piuttosto dibattuta, come nel caso di due fidanzati divisi da un confine intercomunale. In queste aree infatti vige il blocco degli spostamenti tra comuni, permessi soltanto per motivi di lavoro, di salute, di studio (per andare a scuola) e di necessità da giustificare compilando l’autocertificazione.

Se si prende alla lettera l’ultimo Dpcm, nella zona arancione non si può far visita ai congiunti se questi abitano fuori dal nostro comune di residenza o domicilio. Si possono vedere però se c’è un motivo di necessità, ad esempio per assistere una persona non autosufficiente. In quest’ultima situazione va ricordato però che le persone anziane o che soffrono già di altre malattie sono le categorie più vulnerabili e quindi viene raccomandato di proteggerle dai contatti il più possibile, per prevenire eventuali contagi da Covid. Sono sempre consentiti inoltre gli spostamenti dei genitori separati per andare a prendere i figli minorenni anche in comuni diversi.

I nonni che vanno a prendere i nipoti a scuola: le regole per la zona arancione

C’è poi una domanda che si pongono molti genitori, soprattutto quelli single, riguardo a un tipo “speciale” di congiunti: posso portare i bambini dai nonni o possono i nonni prendere i nipoti a scuola? Nelle FAQ del governo viene specificato che è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra i soggetti più esposti alle complicazioni del nuovo coronavirus: in zona arancione “lo spostamento – si legge sul sito della Presidenza del Consiglio – è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”.

In questo caso specifico si possono portare i bambini dai nonni ma gli spostamenti devono avvenire lungo il tragitto strettamente necessario per raggiungere la casa dei parenti.