Contagi in Toscana, 13 novembre: casi di coronavirus in aumento, i dati

Dopo giorni di dati incoraggianti, il coronavirus torna a correre secondo il bollettino di oggi: aumentano i contagi in Toscana il 13 novembre con oltre 2.400 casi di Covid in più, cresce il rapporto tra positivi e tamponi (indice di quanto circola il virus nella regione), mentre oggi si contano purtroppo 55 morti per Covid-19.

In salita anche i ricoverati negli ospedali toscani, sia nei posti letto convenzionali (+12) sia in terapia intensiva. Intanto stasera è attesa la pubblicazione del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, in base al quale le regioni vengono classificate in zona gialla, arancione e rossa.

Coronavirus, contagi in Toscana: il bollettino del 13 novembre 2020

Ecco, in sintesi, i dati resi noti dalla Regione:

Nuovi contagi in Toscana nelle rilevati nelle ultime 24 ore: 2.478

(ieri i casi positivi in più erano stati 1.932) Persone attualmente affette dal coronavirus: 50.129 (+2,5%)

Ricoveri totali nei posti di letto Covid: 1.921 (+12 persone)

di questi 265 (+9 persone) sono in terapia intensiva

Tamponi effettuati: 1.294.003 (+18.423 test fatti nell’ultima giornata)

rapporto tra casi postivi e numero di tamponi (esclusi quelli i test di controllo per chi era già contagiato): 28,5% (ieri questo parametro era al 24,3%, il giorno prima al 27,4%)

Covid in Toscana, la situazione fino a oggi

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio della pandemia a oggi, 13 novembre 2020: 74.330

Morti per coronavirus in Toscana: 1.793 (+ 55 decessi solo oggi)

decessi solo oggi) Guariti totali: 22.408 (+1.210 persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore)

incidenza del virus Covid-19 in Toscana: 1.993 casi ogni 100.000 abitanti (ottava regione in Italia)

tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 48,1 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

Coronavirus in Toscana 12 novembre, i contagi provincia per provincia

Ecco quindi i dati dei contagi in Toscana divisi per provincia (in base alla residenza dei pazienti) con il relativo incremento di positivi registrato oggi (13 novembre).

21.698 casi totali a Firenze (712 in più rispetto a ieri)

6.450 a Prato (226 in più)

6.150 a Pistoia (231 in più)

4.041 a Massa (204 in più)

10.446 a Pisa (362 in più)

6.944 a Lucca (205 in più)

5.327 a Livorno (150 in più)

3.160 Siena (99 in più)

7.175 ad Arezzo (198 in più)

2.384 a Grosseto (91 in più)

555 i casi positivi notificati in Toscana, si riferiscono a persone residenti in altre regioni. Approfondimenti e grafici sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità, aggiornati alle ore 18.00 di ogni giorno. Nuove notizie sui contagiati di coronavirus in Italia nel tardo pomeriggio di oggi.