Coop di Ponte a Greve, apertura a fine marzo: la data

C’è l’annuncio ufficiale della data di apertura della Coop di Ponte a Greve, ricostruita a tempo di record dopo l’incendio sul tetto del centro commerciale che ha distrutto il supermercato al confine tra Firenze e Scandicci 8 mesi fa. A fine marzo addio al punto vendita temporaneo “sotto il tendone”, allestito fuori all’edificio principale sul lato di Mediaworld, si torna sotto un tetto vero e proprio con tante novità.

L’annuncio è arrivato da Unicoop Firenze durante la presentazione del libro Una storia di persone, edito da Giunti, volume scritto da Raffaele Palumbo sulla comunità di Ponte a Greve e nato proprio dai tanti messaggi di solidarietà arrivati alla cooperativa dopo il rogo.

Quando apre la Coop di Ponte a Greve: la data di inaugurazione

Il nuovo grande supermercato dentro il centro commerciale Coop.fi di Ponte a Greve riaprirà al pubblico giovedì 31 marzo 2022, mentre il giorno prima chiuderà il punto vendita temporaneo allestito sotto la tensostruttura. C’è molta attesa da parte dei cittadini di Firenze e Scandicci per capire come sarà strutturato il nuovo supermercato e quali novità sono state introdotte tra gli scaffali.

L’incendio del 3 giugno scorso aveva provocato il crollo del tetto sopra il punto vendita di Unicoop Firenze e ingenti danni alla struttura. Dopo circa un mese e mezzo, il 28 luglio, era stato inaugurato un supermercato temporaneo sotto una tensostruttura che ha garantito il servizio in questi mesi, mentre a ottobre ha riaperto la galleria del centro commerciale di Ponte a Greve, con i primi negozi che hanno ritirato su il bandone, a cui si è aggiunto a novembre anche lo store di Mediaworld. Adesso l’ultimo tassello, con la ripartenza del punto vendita Coop.fi vero e proprio.

Il libro “Una storia di persone”

In occasione dell’apertura ufficiale alle vendite, il 31 marzo 2022, ai clienti che faranno la spesa nella Coop di Ponte a Greve sarà donato il libro Una Storia di Persone. Disponibile anche negli altri negozi dell’insegna, nelle librerie Giunti e online, il volume racconta il viaggio del giornalista Raffaele Palumbo intorno alla comunità di Ponte a Greve, anche per capire come il centro commerciale sia diventato una “piazza” per questa parte di Firenze e non solo un luogo dove si fa la spesa.

“Come tutti i grandi eventi critici, anche l’incendio di Ponte a Greve ha offerto un’opportunità, quella di convogliare gli attori che operano sul territorio intorno all’obiettivo comune di ripartire e rendere ancora più funzionale e attrattivo questo luogo – ha commentato Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze -. Ci ha dato insomma la possibilità di ripensarci e proiettarci avanti nel tempo, rinsaldando vecchi legami e allacciandone di nuovi, per creare comunità”.