Si avvicina la fine del coprifuoco anche in Toscana: verrà abolito in tutta Italia dal 21 giugno 2021 in zona bianca e gialla, mentre fino a quando resterà in vigore il divieto, l’orario di inizio è fissato alle 24. Il Belpaese guarda con speranza all’estate, visto l’aumento dei vaccini e il calo dei contagi. E lunedì diremo addio a uno dei simboli del “vecchio” Dpcm anti-Covid.

Fino a quando c’è il coprifuoco in Toscana: fine il 21 giugno 2021, ma limiti anti-movida a Firenze

Indipendentemente dalla permanenza delle regioni in zona gialla o del passaggio in zona bianca, da lunedì 21 giugno 2021 il coprifuoco viene abolito in tutta Italia: la decisione sulla fine di questo divieto agli spostamenti notturni è contenuto nell’ultimo decreto riaperture bis (qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che modifica le norme del Dpcm dello scorso marzo. Dopo due graduali cambi di orario, prima alle 23, ora alle 24, questa misura anti-Covid introdotta lo scorso novembre viene eliminata del tutto. Alcune città, come Firenze, hanno comunque deciso restrizioni per la movida perché la fine del coprifuoco non si traduca in un boom di assembramenti non autorizzati.

A che ora chiudono i bar in zona bianca e gialla

Dunque il prossimo weekend, in zona gialla (anche in Toscana) ci sarà il coprifuoco, ecco a che ora: sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 sono vietati gli spostamenti dalle 24 alle 5 del mattino dopo. Lunedì sera invece tutti gli italiani potranno fare le ore piccole e i bar e i ristoranti potranno chiudere anche dopo mezzanotte. Le regioni che sono già in zona bianca invece hanno visto l’immediata abolizione del coprifuoco subito dopo il cambio di colore.

Da quando scatta la zona bianca in Toscana: a che ora il cambio di colore?

L’ufficialità arriverà venerdì 18 giugno, ma è già chiaro che altre 6 regioni e una provincia autonoma passeranno in zona bianca da lunedì 21 giugno: Toscana, Basilicata, Calabria Campania, Marche, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Ecco l’ora X: dalle 5 del mattino del 21 giugno, con la fine dell’ultima notte di coprifuoco, si potrà tornare a fare quasi tutto, grazie all’arrivo della zona bianca. Nella fascia di rischio inferiore riaprono tutte le attività, comprese terme, piscine al chiuso, circoli culturali e sale scommesse, ad accezione – al momento – delle discoteche che possono essere attive solo come ristoranti e bar, senza far ballare. In zona bianca resta l‘obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, il limite di 3 persone non conviventi in macchina e il divieto di assembramenti. Qui cosa cambia dal 21 giugno anche in Toscana, dal coprifuoco ai ristoranti.