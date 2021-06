Niente zona bianca dal 14 giugno, la Toscana è tra le poche regioni che resta gialla anche questa settimana. Nonostante ciò, scatta un’ulteriore allentamento delle limitazioni anti-Covid a partire da martedì. Tra le novità il via libera alle feste di matrimonio e la riapertura dei parchi tematici, mentre il coprifuoco per altri 7 giorni rimane alle ore 24. Ma quando la Toscana diventa zona bianca, secondo le regole dell’ultimo decreto legge?

21 giugno: ecco da quando la Toscana diventa zona bianca

La Toscana non è in zona bianca dal 14 giugno, perché sono passate solo 2 delle 3 settimane con un’incidenza di contagi sotto 50 casi ogni 100.000 abitanti, necessarie al cambio di colore. Quindi fino a domenica 20 giugno resta gialla. Se il trend della curva epidemiologica sarà confermato dai dati di giovedì (come sembra probabile), la Toscana diventerà zona bianca dal 21 giugno 2021 e con lei vedranno cambiare le regole anti-Covid altre 5 regioni (Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia) e la provincia autonoma di Bolzano. La Valle d’Aosta sarà bianca dal 28 giugno.

Coprifuoco, parchi tematici, matrimoni: regole in Toscana dal 14-15 giugno, cosa si può fare

Qualche novità però c’è. Secondo le regole stabilite dal decreto riaperture bis, dal 15 giugno c’è un allentamento delle limitazioni: in Toscana da martedì via libera ai banchetti dei matrimoni e ai ricevimenti organizzati dopo le altre cerimonie civili e religiose, riaprono i parchi tematici e di divertimento, via libera anche a fiere e sagre. Inoltre cade il limite sul numero persone che si possono spostare verso un’altra abitazione, dunque dal 15 giugno si può andare in una casa privata anche in più di 4. Restano però vietati gli assembramenti e le feste private nelle abitazioni, sia in zona gialla, sia in quella bianca.

Confermati i limiti su quante persone possono stare a uno stesso tavolo del ristorante (4 al massimo, se non si è conviventi). Nulla cambia per il coprifuoco, che dal 14 giugno al 20 giugno resta alle ore 24: sarà abolito da lunedì 21 giugno in tutte le regioni gialle, ma a quel punto la Toscana lo vedrà scomparire per effetto dell’entrata in zona bianca. Dettagli sulle regole, nelle FAQ pubblicate sul sito del governo.