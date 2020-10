Coronavirus, seconda ondata: le “istruzioni per l’uso” dell’epidemiologo

“Siamo stati il primo paese colpito in maniera durissima dalla pandemia e abbiamo risposto con un lockdown molto severo. Per l’ economia, un bagno di sangue di cui pagheremo le conseguenze a lungo. Ma dal punto di vista sanitario ha avuto un impatto imponente sul contrasto all’epidemia. Basta pensare ai livelli di contagio di giugno”. È servito anche a educarci: “Abbiamo imparato quanto sono importanti distanziamento, mascherine e lavaggio delle mani. Penso che oggi, mediamente, l’italiano sappia tenere comportamenti piuttosto responsabili”.

Saranno i mesi dell’autunno, come sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i più difficili, quelli della cosiddetta seconda ondata del coronavirus ? “Quanto lo sono stati quelli da marzo a maggio credo proprio di no”. Perché qualche merito, sostiene il professor Paolo Bonanni , dobbiamo pur prendercelo. Quando lo intervistammo per il numero di marzo de Il Reporter il numero dei positivi in Italia aveva da poco superato i 400. Non avevamo ancora visto niente. Le notizie in continuo aggiornamento di morti e nuovi contagi bastavano, però, a gettare il paese nella paura e nell’incertezza. Le parole dell’epidemiologo, docente di Igiene generale e applicata all’Università di Firenze , servirono a fare un po’ di chiarezza. Di nuovo con lui cerchiamo di guardare alla possibile evoluzione della pandemia nei mesi che verranno.

Clima freddo significa meno probabilità di stare all’aperto. E gli ambienti chiusi favoriscono certamente il contagio.

Ad aprile non avevamo mascherine, non avevamo test, mancavano i tamponi. In termini di diagnostica la situazione di oggi è enormemente migliore. Siamo più bravi a fare il tracciamento delle persone a rischio, abbiamo gli strumenti per provare a evitare lo scenario più grave. Il resto dipende in larga parte dai nostri comportamenti.

Coronavirus, seconda ondata: un nuovo lockdown è possibile?

Avremo sicuramente un incremento del numero dei positivi, dei ricoveri e anche delle terapie intensive. Ma, lavorando bene, sarà possibile contenere il rischio, magari con zone rosse delimitate. Penso e spero che non si arriverà a un lockdown completo. È un’ipotesi talmente drammatica e indice di una situazione fuori controllo che in questo momento non mi sembra presumibile. Certamente, questo ragionamento non tiene conto dell’imponderabile: se per qualche motivo, ad esempio, si moltiplicassero i superdiffusori o ci fossero altre “sorprese” di tipo biologico – che possono accadere ma non sono preventivabili – la valutazione potrebbe cambiare.

Lei che la sta vivendo da medico e da docente, come valuta la riapertura delle scuole?

Estremamente complessa. È uno dei luoghi di socializzazione per eccellenza, pensare che esista la possibilità di contenere del tutto il rischio è veramente difficile. Sono domande che ci poniamo anche in università. Abbiamo scelto la didattica mista, con gruppi in presenza e gruppi a distanza, a rotazione. Se un professore un giorno si sveglia e ha un raffreddore, che deve fare? Sta a casa e fa saltare la lezione a un gruppo? Si può sempre essere preparati meglio, ma è difficile dire quanto si potesse fare meglio. La situazione delle scuole è una problematica estremamente complessa che vorrei giudicare a po- steriori. Vediamo come funziona a un mese o due dalla riapertura.