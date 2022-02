11 febbraio, cosa cambia: stop mascherine all’aperto e via alle discoteche

Un passo verso il lento ritorno alla normalità. Dall’11 febbraio 2022 scattano nuove regole Covid, con un ulteriore allentamento delle restrizioni, ecco cosa cambia: niente più mascherine all’aperto con l’abolizione dell’obbligo in vigore da più di un mese e via alla riapertura delle discoteche. Sono queste le prime anticipazioni sulle prossime mosse del governo. Confermati invece i colori Covid per le regioni e le disposizioni sul green pass, destinate a durare anche dopo il 31 marzo 2022, quando con tutta probabilità finirà lo stato di emergenza.

Cosa cambia dall’11 febbraio 2022: via le mascherine all’aperto, cade l’obbligo. Le nuove regole

Venerdì 11 febbraio: ecco da quando si può togliere la mascherina all’aperto in tutta Italia, anche nelle regioni considerate zona gialla e arancione, secondo le nuove regole Covid annunciate dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L’obbligo, lo ricordiamo, era entrato in vigore lo scorso Natale per fronteggiare il boom di contagi di Covid, anche dopo alcune disposizioni locali dei sindaci.

Il 10 febbraio scadrà l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che impone l’uso di questi dispositivi di protezione all’aperto anche in zona bianca, inoltre da quanto anticipato da fonti del governo il nuovo provvedimento atteso per oggi toglierà l’obbligo anche nelle altre fasce di rischio.

Dunque dall’11 febbraio niente più mascherine all’aperto in tutta Italia, ma bisognerà comunque metterle in caso di assembramenti (anche all’aria aperta), per assistere a eventi sportivi al chiuso e all’aperto (come allo stadio) e andranno tirate su nei luoghi chiusi. Le Ffp2 rimarranno obbligatorie in cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento.

Discoteche aperte in zona bianca, gialla e arancione con super green pass

Si va verso la riapertura delle discoteche dall’11 febbraio 2022, quando scadrà la proroga dello stop imposto dal governo insieme alle mascherine all’aperto. I locali da ballo, lo ricordiamo, sono chiusi dal Natale scorso per effetto del decreto festività che ha bloccato anche tutti gli eventi all’aperto che comportino assembramenti.

Quindi, salvo clamorosi colpi di scena, dall’11 febbraio cambia il quadro di regole anti-Covid e le discoteche potranno tornare aperte, per chi ha il super green pass, ossia le persone vaccinate o guarite. La capienza sarà limitata al 50% al chiuso e al 75% nel caso di club all’aperto. Al chiuso le mascherine saranno obbligatorie (resta da capire se serviranno le Ffp2), eccetto che sulla pista da ballo, all’aperto invece non serviranno.

Dall’11 febbraio il green pass non cambia

Ecco quindi cosa cambia dall’11 febbraio 2022 per mascherine all’aperto e discoteche, mentre non ci sono novità sul fronte del green pass. Il certificato verde rafforzato serve per prendere parte a molti ambiti della vita sociale, dai ristoranti ai musei, mentre quello base dallo scorso 1° febbraio è obbligatorio anche per andare nei negozi, negli uffici pubblici, alle poste e in banca.

Il governo inoltre sembra intenzionato a non prorogare lo stato di emergenza dopo il 31 marzo 2022, ma con tutta probabilità il green pass rimarrà in vigore almeno fino al 15 giugno, quando scadrà anche l’obbligo vaccinale per gli over 50.