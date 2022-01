Cosa cambia dal 1 febbraio 2022: regole Covid per green pass e negozi

Dal 1 febbraio 2022 si cambia e scattano nuove regole Covid in tutta Italia: ecco cosa succede e cosa si può fare, dal green pass nei negozi fino all’obbligo vaccinale per gli over 50, e quali novità sulle restrizioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni per le mascherine e la riapertura delle discoteche. Il governo Draghi sta infatti mettendo a punto un nuovo decreto proprio in queste ore.

Cosa cambia dal 1 febbraio 2022 per il green pass: più breve, ma con la terza dose potrebbe diventare illimitato

Dal 1 febbraio la durata del super green pass per chi è vaccinato diminuisce da 9 a 6 mesi dalla seconda o terza dose. Per i guariti dal Covid il certificato verde continuerà a essere valido per 6 mesi dal primo tampone positivo.

Il Consiglio dei ministri, che si riunirà oggi (31 gennaio), valuterà se rendere illimitato il green pass per chi si è sottoposto alla terza dose. L’esecutivo sta vagliando diverse ipotesi anche per cambiare il quadro di regole sulla quarantena a scuola in caso di positivi al Covid.

Mascherine all’aperto

Cosa succede dal 1 febbraio per le mascherine all’aperto, secondo le nuove regole Covid? Secondo il decreto legge Festività, il 31 gennaio è l’ultimo giorno in cui è previsto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione anche nei luoghi all’aperto. Questa restrizione era entrata in vigore alla vigilia di Natale.

Attenzione, però. Il nuovo decreto in arrivo, sembra ormai certo, prolungherà l’obbligo di mascherine all’aperto almeno fino a quando non ci sarà una marcata diminuzione dei contagi. Anche per questo punto bisognerà aspettare la riunione del Consiglio dei ministri prevista per oggi.

Green pass nei negozi: cosa succede dal 1 febbraio 2022 e cosa si può fare secondo le nuove regole Covid

Certa invece la nuova stretta per i non vaccinati, che da domani non potranno entrare più nei negozi, nei centri commerciali e negli uffici pubblici, se non avranno almeno il green pass base, che si ottiene con un tampone. Varcata la soglia delle attività di commercio al dettaglio, il certificato verde sarà controllato a tutti. Già da una decina di giorni è obbligatorio per gli utenti di parrucchieri, centri estetici e servizi alla persona.

Il governo, con un Dpcm, ha definito però la lista dei negozi di beni essenziali in cui si potrà entrare senza green pass: si vai dai supermercati alle farmacie, dai negozi per animali agli ottici (qui la lista completa). Non servirà per le attività all’aperto, come i mercati ambulanti, mentre sarà obbligatorio anche per andare in tabaccheria, in banca o alle Poste per ritirare la pensione.

Obbligo di vaccino per gli over 50, cosa cambia: dal 1 febbraio arrivano le multe

Per gli ultracinquantenni arriva l’obbligo vaccinale. Quindi cosa succede dal 1 febbraio per gli over 50 non vaccinati, secondo le nuove regole anti-Covid? Chi ha più di 50 anni e non si sottoporrà all’iniezione rischia una multa, una tantum, da 100 euro. I controlli saranno fatti a campione e sarà il Ministero della Salute a segnalare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, che emetterà la sanzione.

Inoltre dal 15 febbraio, per andare al lavoro, gli over 50 saranno obbligati a mostrare il super green pass: dovranno essere vaccinati o guariti negli ultimi 6 mesi. Per loro non basterà più il tampone.

Quando la riapertura delle discoteche nel 2022?

Secondo le regole stabilite dal decreto Festività, le discoteche riaprono, anzi dovrebbero riaprire, dal 1 febbraio 2022: il condizionale è d’obbligo perché il governo, proprio oggi, valuterà la proroga della chiusura per i locali da ballo.

La data ipotizzata per una riapertura è al momento il 15 febbraio, ma molto dipenderà dalla discussione in Consiglio dei ministri.

Cosa cambia dal 1 febbraio per green pass e negozi: le nuove regole, cosa si può fare

Ecco in sintesi cosa succede da febbraio: