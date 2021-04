Il mondo che gravita intorno ai riti nuziali è in ginocchio, altro che fiori d’arancio. I matrimoni nel 2021 si possono celebrare, ma le feste di nozze sono vietate da ormai 14 mesi, fin dal primo Dpcm anti-contagio: dal nuovo decreto di aprile si attende una data per la ripartenza del settore e un protocollo Covid per questo genere di eventi privati. È quanto richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria. Assoeventi, sigla di Confindustria che raggruppa imprese e professionisti del comparto eventi e matrimoni, ha annunciato sulla sua pagina Facebook che dopo l’ultimo confronto Stato – Regioni sono state introdotte “importanti modifiche” alla bozza del decreto legge e queste variazioni riguardano anche “la riapertura del settore wedding”.

Si attendono adesso i dettagli e le decisioni del governo. Il nuovo provvedimento è arrivato oggi pomeriggio (21 aprile) in Consiglio dei Ministri ed entrerà in vigore il prossimo 26 aprile 2021. Secondo gli annunci del governo Draghi, le riaperture in zona gialla riguardano molti settori, dai ristoranti (all’aperto da subito, a pranzo al chiuso dal 1° giugno) fino alle fiere (consentite dal 1° luglio). Tra le questioni da risolvere anche il coprifuoco alle 22 o alle 23 e le regole per gli eventi connessi ai matrimoni.

Sì ai matrimoni, no alle feste: le regole 2021 del decreto Covid in vigore

Ci si può sposare in chiesa e in comune, ma non è consentito festeggiare. Possiamo riassumere così le regole per i matrimoni che sono state rinnovate Dpcm dopo Dpcm: anche secondo l’ultimo decreto legge in vigore fino al 30 aprile 2021 sono vietate le feste dopo cerimonie civili e religiose e una ripartenza dei party di nozze non sembra così imminente.

Per quanto riguarda le cerimonie i protocolli anti-Covid non specificano quanti invitati possono partecipare ai matrimoni, ma rimandano alle regole per i luoghi di culto. La capienza massima dipende dalla location e dalla necessità di mantenere tra i fedeli la distanza di sicurezza durante le funzioni e nel momento dell’entrata e uscita dalla chiesa.

La ripartenza delle feste di matrimonio nell’estate 2021?

Quando ci sarà la ripartenza delle feste di matrimonio? È questa la domanda che si pongono con molta preoccupazione i professionisti del comparto wedding. Se il nuovo decreto di aprile 2021 non conterrà una data di ripartenza per il settore, la presidente di Federmep Serena Ranieri chiede “un fondo di almeno un miliardo di euro, incrementabile per ogni mese di mancato lavoro”.

Al momento sembra probabile una ripartenza degli eventi collegati ai matrimoni in zona gialla durante l’estate 2021, insieme al via libera a fiere e convegni, ipotizzata dal 1° luglio 2021. Per avere conferme però bisognerà attendere la pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale.