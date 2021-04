Allenamenti e corsi ancora fermi. Dopo il 7 aprile anche il nuovo decreto Draghi rinnova lo stop alla riapertura, già stabilito dall’ultimo Dpcm: per sapere quando riapriranno palestre e piscine durante il 2021 bisognerà aspettare e probabilmente il via libera non arriverà il 20 aprile. Per questa data il governo potrebbe decidere alcune riaperture mirate, nei territori dove i contagi sono sotto controllo, ma sembra probabile che il mondo del fitness non sarà incluso in questa ripartenza.

Palestre e piscine 2021, il nuovo decreto rinnova i divieti dell’ultimo Dpcm: no alla riapertura

Palestre e piscine sono chiuse ormai da 5 mesi e mezzo. Niente corsi in presenza, stop agli allenamenti al chiuso, blocco delle lezioni di gruppo e individuali, vietati gli sport di contatto e il calcetto. La chiusura è scattata con il Dpcm del 24 ottobre 2020, quando l’allora governo Conte dispose lo stop anche per piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Dunque in zona arancione e rossa è possibile svolgere attività sportiva a livello individuale all’aperto, mentre nella prima fascia di rischio possono restare aperti anche i centri sportivi per l’attività sportiva di base all’aperto.

Il governo Draghi non si è espresso sulla riapertura dei centri fitness: il nuovo decreto legge di aprile si limita a rinnovare le disposizioni dell’ultimo Dpcm di inizio marzo, senza specificare quando riapriranno le palestre in questa prima parte del 2021. Intanto la zona gialla è sospesa fino al prossimo 30 aprile, mentre anche in zona bianca palestre e piscine non possono riaprire. L’unica novità di queste settimane è lo sblocco del pagamento del bonus per i collaboratori sportivi atteso da tecnici e allenatori dal gennaio scorso.

Quando riapriranno le palestre nel 2021: a fine aprile?

Da mesi non si fa che parlare di quando riaprono le palestre nel 2021, ma il comitato tecnico-scientifico che si occupa dell’emergenza coronavirus (Cts) si è più volte espresso contro la riapertura di queste attività. Sono infatti considerate come quelle più a rischio per la circolazione del virus, visto che gli allenamenti vengono fatti al chiuso e senza mascherina. In passato si è ipotizzato di far partire almeno le lezioni individuali, con un nuovo protocollo anti-Covid, ma l’arrivo delle varianti ha fatto escludere questa possibilità.

Il governo Draghi tornerà a valutare la situazione intorno al 20 aprile, per capire se sarà possibile diminuire le restrizioni alle attività lì dove ci sono dati da zona gialla, con indice Rt inferiore a 1 e situazione degli ospedali sotto controllo. In lizza per questo via libera ci sono ristoranti, bar e i negozi dei centri commerciali (nel weekend) ma non si parla di una riapertura delle palestre a fine aprile, né di una ripartenza degli sport di contatto come il calcetto. Si pensa inoltre alla possibile riapertura dei parrucchieri in zona rossa.

La riapertura delle palestre nel 2021

Quando le palestre riapriranno, all’interno delle strutture andranno comunque seguite tutte le regole anti-Covid: dispenser di gel idroalcolici a disposizione di tutti, mascherina obbligatoria per gli operatori della palestra, ma non per i clienti che si allenano. Andrà rispettata la distanza dalle altre persone di almeno 2 metri e commisurata all’intensità dell’attività fisica. E poi pulizia degli attrezzi con un prodotto igienizzante dopo ogni uso, compresi gli eventuali tappetini messi a disposizione dalla palestra, vietato fare la doccia, mentre i vestiti andranno messi in zaini e borse personali.

Dunque le palestre restano chiuse fino al 30 aprile 2021 e per avere notizie sulla riapertura bisognerà aspettare il nuovo decreto legge Draghi di maggio (e non un Dpcm). Tutto dipenderà dall’andamento del contagio.