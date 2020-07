Dpcm, 14 luglio 2020: il testo in pdf del nuovo decreto coronavirus

Scadono le misure della “fase 3” per arginare il coronavirus e così il 14 luglio 2020 arriva un nuovo dpcm, un decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con la conferma delle principali restrizioni e dei divieti anti-Covid: si attende adesso che il testo sia pubblicato in pdf sul sito del governo e poi in Gazzetta Ufficiale. I punti salienti del provvedimento sono stati illustrati in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza. Prudenza e gradualità sono le parole chiave che guidano l’esecutivo in questa fase perché “la partita per sconfiggere il Covid è tutt’altro che terminata, serve prudenza”, ha detto Speranza.

Binario diverso invece per la conferma dello stato di emergenza, che scade il prossimo 31 luglio: in questo caso il governo tornerà in Parlamento per una discussione sul tema e poi sarà presentata una delibera ad hoc nel Consiglio dei Ministri con la data della proroga.

Coronavirus, le novità del decreto del presidente del Consiglio Conte

Il testo del nuovo dpcm conferma anche dopo il 14 luglio 2020 i 3 pilastri per il contenimento del coronavirus: distanza tra le persone di almeno un metro, igiene frequente delle mani e proroga fino al 31 luglio dell’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi (qui i dettagli). Restano anche le regole anti-Covid per l’accesso nei negozi e negli uffici (ingressi contingentati, mascherine, distanza, sanificazione e gel igienizzanti), oltre ai protocolli di sicurezza per gli ambienti di lavoro.

Il decreto che sarà firmato dal premier Conte allunga inoltre la chiusura delle discoteche (anche all’aperto) dal 14 al 31 luglio 2020, stop anche a fiere, sagre ed eventi pubblici, sempre che le Regioni non abbiano autorizzato autonomamente queste attività. E poi voli bloccati da e per i Paesi a rischio Covid e più controlli contro gli assembramenti. Qui i dettagli su cosa cambia con il nuovo dpcm di luglio.

Dpcm del 14 luglio 2020, testo in pdf: il nuovo decreto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il testo del nuovo dpcm presentato il 14 luglio sarà disponibile in pdf sul sito ufficiale del governo, da cui si potrà anche scaricare, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: da quel momento le misure e i divieti anti-coronavirus contenuti nel decreto firmato dal premier Conte entreranno in vigore.