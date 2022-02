Bonus sostegno psicologico 2022: come richiederlo e come funziona

Un “bonus psicologico 2022” che prevede un sostegno economico di massimo 600 euro per richiedere assistenza a uno specialista (psicologo psicoterapeuta), per tutte le fasce di età e in particolare per bambini, ragazzi e studenti, i più colpiti dall’emergenza Covid per quanto riguarda la salute mentale. Dopo un lungo tira e molla, il parlamento ha inserito questa misura nella legge di conversione del decreto Milleproroghe 2021, che dovrà essere approvata da Camera e Senato entro la fine di febbraio. Intanto già si conoscono le linee guida su come funziona il bonus psicologico e come richiederlo.

Bonus psicologo da 600 euro, come funziona e chi ne ha diritto

La tutela della salute mentale quindi prende posto tra i tanti incentivi e contributi previsti per l’emergenza Covid. Il bonus per il sostegno psicologico è destinato a tutti i cittadini con un Isee sotto i 50.000 euro e potrà essere utilizzato nel 2022 per richiedere assistenza a un professionista (psicoterapeuta iscritto all’albo, anche privato) e per affrontare insieme allo specialista stati di depressione, ansia, stress e fragilità causati dall’emergenza Covid e dalla conseguente crisi economica.

Il contributo varierà a seconda della fascia Isee. Il bonus psicologo “pieno” da 600 euro in un anno andrà alle fasce di popolazione con maggiori difficoltà economiche e poi diminuirà progressivamente, per azzerarsi sopra i 50.000 euro di Isee. Per richiedere il bonus piscologico servirà quindi essere in possesso di una certificazione Isee aggiornata, da ottenere compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che prende in considerazione non solo il reddito, ma anche le case di proprietà, i figli a carico, i conti in banca e via dicendo.

Bonus psicologico 2022, come richiederlo

Il bonus per il sostegno psicologico sarà aperto a tutte le fasce di età (anche se una particolare attenzione sarà data a bambini, giovani e studenti) e per richiederlo sarà necessario ottenere una prescrizione medica che diagnostichi il disagio.

Una volta approvata la legge Milleproroghe, un decreto del Ministero della Salute e di quello dell’Economia stabilirà nel dettaglio come funziona la procedura di richiesta per il bonus psicologo e anche le varie soglie Isee.

Salute mentale, i fondi stanziati per il 2022

Per questo contributo è stato previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro, mentre altri 10 milioni andranno a potenziare le strutture di salute mentale del servizio sanitario nazionale per favorire l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia.